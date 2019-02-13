國民黨中常會要求執政15縣市首長宣示支持年改憲

2019-02-13 18:51 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



國民黨中常會要求執政15縣市首長宣示支持年改憲。圖為國民黨主席吳敦義1月23日出席中常會。 聯合報系資料照／記者周志豪攝影 分享 facebook

2020總統大選及立委選舉，軍公教選票的支持至關重要，而軍公教年改釋憲案，更牽動軍公教選票的爭取，甚至可能影響國民黨內的總統初選結果。國民黨中常會下午通過中常委沈智慧提案，與會中常委無異議通過支持，「由黨中央發文給各縣市從政同志(縣市政府)，請其法制局統一宣示，支持公教人員年改釋憲案」。

國民黨主席吳敦義並裁定，為有效執行該提案，他會致電15位國民黨籍縣市長，要求其縣市政府法制局宣示，支持公教人員年改釋憲案。

吳敦義及國民黨表態並聯合執政15縣市首長，以具體行動支持軍公教年改釋憲，雖然在大法官會議是否受理仍有極大疑慮下，現階段形式意義大，但吳敦義的動作，對爭取軍公教選票的支持，具有指標意義。

為了不被扣上「以黨領政」、「以黨指揮縣市政府」的帽子，吳敦義裁示時特別強調，他是致電15縣市長的從政同志，敦促其執政的縣市政府法制局，宣示支持公教人員憲改案，不管是軍公教人員或縣市政府提出釋憲聲請。

沈智慧在提案內容中說明，立法院106年通過「公務人員退休資遣撫卹法」和「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」兩個年改法案，於去（107）年7月施行，由於明顯違反信賴保護原則，破壞民主法治，僅以民進黨席次佔多數，即強行通過，完全不理會公教人員支持年改所提的方案。現行法律在適法性上，多所破綻，立法並不週全，也有公教人員紛紛提請釋憲。

但是回顧過程，司法院復於去（107）年7月13日，大法官一四七九次會議，針對許益財等四件、共一六八人聲請釋憲案，決議不予受理。然而後續仍有各縣市政府已遞交相關釋憲聲請狀，大法官至今尚未決定是否受理。

沈智慧說，優質的年金改革應該給予支持，但是未經充份討論，以席次優勢強行通過的法律，就是「暴政」。國民黨應該為戮力從公的軍公教警消退休人員討公道。

沈智慧說，她這次在中常會提案，請國民黨各執政縣市支持聲請司法院大法官釋憲，是為軍公教公道。釋憲案未來會有什麼樣的發展，要看大法官的法治良知，以及大法官是否願意守護台灣得之不易的民主法治，也要看政府是否在乎民意趨向，是否在乎政府信譽而定。