監院調查管中閔案 列出四大類兼職但不移送司法

2019-02-13 18:31 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



監察院1月15日通過委員王幼玲、蔡崇義的提案，對新任台大校長管中閔過去擔任公職期間，替壹週刊撰寫社論而固定收受報酬之事彈劾。今天監院教育文化委員會通過王幼玲、蔡崇義的調查案指出管中閔任職於台大、中研院時的兼職情況。其中台大方面基於大學自治，會請校方依據相關規定處理，因此將出現「管校長辦管教授」的情況；中研院的境外兼職部分，是否要移送司法機關處理，一度引發爭辯，最後決議不移送，而由中研院自行處理。

據與會監委指出，報告列舉出管中閔歷年的兼職，分為四個範疇：一是先前提出彈劾的替壹週刊撰寫社論。二是管中閔在中研院任職期間，曾於政治大學兼任講座教授、中央大學兼任講座教授、中山大學擔任合聘教授，以及在勇源教育發展基金會兼職，其中只有中山大學曾向中研院報准。因為已經超過十年的懲戒期限，因此這部分沒有彈劾，不會送公懲會。

第三部分是管中閔任教於台大期間，曾經在政大、中央、暨南大學、勇源基金會、台經院、兩岸企業家峰會、國泰金控等單位兼職。依據教育人員任用法34條、公立各級學校專任教師兼職處理原則第8條，兼職應該先以書面提出並報准；台灣大學聘約第6條也提到，在校外單位兼職需得到校方書面同意。大學教授並非監院彈劾糾正範圍，基於大學自治，監院僅會請教育部提醒台大，依據校方相關規定處理。