高雄「貨賣出去」 農漁產1個多月出口3.1億元

2019-02-13 18:30 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜的競選承諾「貨賣得出去，人進得來，高雄發大財」，深植民心，高市府努力兌現承諾，高雄農業局表示，從1月至今，已成功將高雄水果外銷達367公噸，漁產品達1088公噸，出口農漁產總值達3.1億元。

農業局與海洋局攜手爭取海外市場，1月28日大陸福建泉州市閩台農產公司董事長王世哲到訪高雄，2月11日，總重量達60.5噸的漁產品，就成功首航前往福建省南安市石井鎮，其中47.5噸為價值7.6萬美元的冰鮮白帶魚。

農業局表示，泉州市場由財政局長李樑堅引介，農業局與海洋局協同促成。泉州市場目前主要以冰鮮魚水產為主，之後還會陸續進口高雄新鮮水果與農產品。從2月開始，每周都會有船班將高雄的農漁特產，不斷的載運前往泉州。

閩台農產公司董事長王世哲表示，已規劃在泉州農產市場設立「高雄農漁產品直銷配送中心」，經營模式將參考高雄市高雄物產館與梓官漁產直銷中心，面積有1250平方公尺，規劃上希望高市府能予以協助，融入高雄的文化與城市特色。