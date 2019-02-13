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高雄「貨賣出去」 農漁產1個多月出口3.1億元

2019-02-13 18:30聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

高雄市韓國瑜的競選承諾「貨賣得出去，人進得來，高雄發大財」，深植民心，高市府努力兌現承諾，高雄農業局表示，從1月至今，已成功將高雄水果外銷達367公噸，漁產品達1088公噸，出口農漁產總值達3.1億元。

農業局與海洋局攜手爭取海外市場，1月28日大陸福建泉州市閩台農產公司董事長王世哲到訪高雄，2月11日，總重量達60.5噸的漁產品，就成功首航前往福建省南安市石井鎮，其中47.5噸為價值7.6萬美元的冰鮮白帶魚。

農業局表示，泉州市場由財政局長李樑堅引介，農業局與海洋局協同促成。泉州市場目前主要以冰鮮魚水產為主，之後還會陸續進口高雄新鮮水果與農產品。從2月開始，每周都會有船班將高雄的農漁特產，不斷的載運前往泉州。

閩台農產公司董事長王世哲表示，已規劃在泉州農產市場設立「高雄農漁產品直銷配送中心」，經營模式將參考高雄市高雄物產館與梓官漁產直銷中心，面積有1250平方公尺，規劃上希望高市府能予以協助，融入高雄的文化與城市特色。

高雄市政府表示，這一次與福建泉州農產市場達成發展高雄與泉州「點對點」的合作共識，希望能建立一個高雄農漁產品對接泉州市場的模式，透過泉州市的「高雄農漁產品直銷配送中心」，讓兩岸來往高雄旅遊的遊客返回大陸時，在泉州市場就可以直接提貨或配送，解決大陸遊客想買高雄的生鮮農漁產品而不能攜帶入海關的問題，同時也吸引更多大陸遊客到高雄觀光旅遊。

高雄農業局表示，2月11日，總重量達60.5噸的漁產品，就成功首航前往福建省南安...
高雄農業局表示，2月11日，總重量達60.5噸的漁產品，就成功首航前往福建省南安市石井鎮，其中47.5噸為價值7.6萬美元的冰鮮白帶魚。記者蔡孟妤／翻攝
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