國民黨三強相爭 總統初選制是關鍵

2019-02-13 18:35 台灣醒報 記者劉東皋╱台北報導



國民黨總統初選機制，成為誰能出線的重要關鍵。(photo by／網路截圖) 分享 facebook

國民黨總統初選機制雖尚未定，但鴨子划水、暗裡交鋒已逐漸白熱。目前看來參選意願強烈的人，主要是朱立倫、王金平與吳敦義。這3人誰能代表國民黨參選，要看初選制度對誰有利。

全民調對朱有利

以去年12月TVBS和美麗島電子報發布的民調看，朱立倫都高於國民黨其他人選，吳敦義則似乎都敬賠末座，王金平還超過吳敦義。因此，國民黨若以全民調的方式進行總統初選，朱立倫的出線機率最高，吳敦義則恐怕要出局。

然而，彰化地區親藍人士分析，若改採黨員投票占3成的方式進行評比，吳敦義不見得不會出線；而且在運籌帷幄之下，吳敦義贏得提名的機率還高於王金平和朱立倫；他甚至出人意表說，吳韓（國瑜）配必能贏得2020大選。

從這次九合一選舉來看，吳敦義的「老謀深算」令這名彰化地方人士相當佩服。尤其是指派韓國瑜參選高雄市長，讓國民黨選情和支持度大幅上升。他說，包括南投縣長林明溱、彰化縣長王惠美及許多地方藍營縣市長，現在大都支持吳敦義。

初選機制分兩派

國民黨目前到底是採全民調或與黨員投票七三比，仍未有定論。但整體看來，黨內深藍色彩濃的人士大多贊成全民調，包括馬英九及其子弟兵北市議員羅智強、洪秀柱、台中市長盧秀燕等人，自也包括朱立倫。而本土色彩高的國民黨人士則支持依據現有黨章規定，黨員投票至少占三成，包括吳敦義、王金平、南投縣長林明溱等人。<

雖然地方有些人不表態，但認為吳敦義占有國民黨主席的優勢，多數口徑仍表示支持黨中央最後決定。最近，台中市地方傳出，王金平將於2月17日到台中舉辦新書發表等活動，之前並已先到台中尋求地方紅、黑派的支持。另外，彰化地方人士也傳出，王惠美是金平乾女兒，王在國民黨總統初選動員上，雖是夾在吳敦義與王金平之間；但還是偏向吳敦義。

王金平參加總統初選勢在必行，最近頻頻表達了當初換柱過程新郎卻不是他的某種喧洩，似乎暗指朱立倫擔任主席時的處置不公。如果國民黨採取黨員投票占3成的初選機制，朱王相競的結果，會不會是吳得利？不論如何，國民黨地方人士還是希望初選制度訂下後，結果不論誰出線，仍需團結才能打贏2020大選。

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