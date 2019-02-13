僑委會邀明居正教授海外巡迴演講 助僑民瞭解兩岸關係

2019-02-13 18:17 聯合新聞網 台北訊



僑務委員會為增進海外僑界瞭解當前兩岸關係發展及經貿交流之現況，並說明政府對於維護臺海和平穩定之堅定立場，2019年2月16日至2月23日邀請國立臺灣大學政治學系明居正教授赴北美地區巡迴演講，以「當前兩岸關係之展望與挑戰」為題發表演講，藉此宣揚我國擁護民主自由人權等普世價值，並擴大凝聚海外僑界友我力量。

明居正教授現為國立臺灣大學政治學系名譽教授及兼任教授，係美國聖母大學博士，研究專長為中共政治、中共外交、國際政治、兩岸關係、政黨與選舉，曾獲國立臺灣大學教學傑出獎、行政院國科會研究獎勵費及教育部資深優良教師獎勵。

明教授將於2月16日在洛杉磯、2月17日在金山灣區、2月18日在舊金山、2月19日在芝加哥、2月20日在加拿大多倫多、2月22日在紐澤西及2月23日在紐約發表專題演講，分析當前兩岸關係，歡迎海外僑民踴躍參加。

演講資訊請洽詢洛杉磯文教服務中心（1-626-443-9999）、金山灣區文教服務中心（1-408-747-0394）、金山文教服務中心（1-415-986-1188）、芝加哥文教服務中心（1-630-323-2440）、多倫多文教服務中心（1-416-439-8889）及紐約文教服務中心（1-718-886-7770）。