監院通過 阿扁當初遭「換法官」影響他的被告人權

2019-02-13 17:52 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



監察院今天通過委員陳師孟調查「前總統陳水扁被訴四大案」更換承審法官案的調查報告。報告認為，當初台北地方法院將陳水扁涉及的四案，全部併給審判長蔡守訓的合議庭，影響陳水扁作為被告的人權，與憲法16、80條意旨有違，因此要求台北地院「檢討改進」，不過並未對官員或機關提出彈劾與糾正。

陳水扁總統於97年卸任後，被因四起貪瀆相關案件起訴，台北地院分案時，由審判長周占春的合議庭中籤負責。不過周占春先前就有多次撤銷陳水扁羈押的紀錄，被藍營批評是著名的「挺扁法官」，質疑裁判將不公平。北院於同年12月25日召開庭長會議，就原抽籤分由法官周占春等審理的「前總統陳水扁被訴四大案」，決議併入法官蔡守訓等法官審理的「吳淑珍等被訴貪污案」，又引發「中途換法官」、「大案併小案」及「專業庭併一般庭」等疑慮。陳水扁方面於98年初提請釋憲，同年10月大法官作成665號解釋，宣告北院的分案規定不違反法官法定原則；此外，刑法重罪羈押規定、檢察官對審判中法院停止羈押裁定可提起抗告的規定也都不違憲。

與會監委指出，本案在委員會中經歷近兩小時的討論，過程相當熱烈。不過最後並未進行表決，而是由不同立場委員提出書面意見書，屆時一併公布。據了解，林雅鋒、方萬富、江明蒼、仉桂美等四人的意見書都認為，這份調查報告違反665號釋憲；王美玉則認同換法官確實影響陳水扁的權利，但此舉與陳水扁是否涉貪，不可混為一談。