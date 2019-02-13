總統初選機制惹議 國民黨：全民調可能性「微乎其微」

2019-02-13 17:38 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



國民黨內對總統提名機制是否採全民調仍有歧見，下午中常會上也成討論議題。文傳會代主委程美華會後轉述表示，會中有不少常委認為，既然總統候選人要代表國民黨參選，初選一定要有一定比例黨員投票，全民調這次「採取的可能性是微乎其微」。

程美華表示，今天中常會主席吳敦義已經裁示，這次總統初選將於4月公告、5月登記、6月初進行初選程序，初選勝出名單交到7月臨時全代會做最後決定、提名。無也說，他說沒有口袋名單，一切秉持公正、公開、透明的態度去做這次總統初選辦法。

程美華強調，國民黨會秉持公正公開公平的態度來進行這一次總統與立委等所有候選人的「挑選」。

但程美華也提到，常會上有包含常委江碩平、蔣根煌、范成連與李昭平等人主張，希望既然是代表國民黨參選總統，一定要有黨員投票比例，這是他們「反映基層黨員心聲」，因此「全民調基本上在這一次幾乎採取的可能性是微乎其微」，會維持原來既有黨章已經有的制度來進行總統大選。

程美華被媒體追問時補充，這是中常委反應基層黨員心聲，認為既然代表國民黨出來參選，一定要有黨員一定投票比例在裏面，「黨員當然是希望是代表國民黨的候選人，應該有投票的權利」。媒體追問，所以他們認為不能用全民調，程也直言「是」，表示「基層黨員一定要尊重」。

不過組發會主委李哲華表示，現行提名辦法規定的初選就是採七成民調、三成黨員投票，但若所有參選人過半支持，仍可改採全民調。