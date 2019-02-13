親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
蘇內閣上任滿月
六都市長拚市政
2020誰來選總統
立委補選第二波
政治
軍事
綜合

總統初選機制惹議　國民黨：全民調可能性「微乎其微」

2019-02-13 17:38聯合報 記者周志豪╱即時報導

國民黨內對總統提名機制是否採全民調仍有歧見，下午中常會上也成討論議題。文傳會代主委程美華會後轉述表示，會中有不少常委認為，既然總統候選人要代表國民黨參選，初選一定要有一定比例黨員投票，全民調這次「採取的可能性是微乎其微」。

程美華表示，今天中常會主席吳敦義已經裁示，這次總統初選將於4月公告、5月登記、6月初進行初選程序，初選勝出名單交到7月臨時全代會做最後決定、提名。無也說，他說沒有口袋名單，一切秉持公正、公開、透明的態度去做這次總統初選辦法。

程美華強調，國民黨會秉持公正公開公平的態度來進行這一次總統與立委等所有候選人的「挑選」。

但程美華也提到，常會上有包含常委江碩平、蔣根煌、范成連與李昭平等人主張，希望既然是代表國民黨參選總統，一定要有黨員投票比例，這是他們「反映基層黨員心聲」，因此「全民調基本上在這一次幾乎採取的可能性是微乎其微」，會維持原來既有黨章已經有的制度來進行總統大選。

程美華被媒體追問時補充，這是中常委反應基層黨員心聲，認為既然代表國民黨出來參選，一定要有黨員一定投票比例在裏面，「黨員當然是希望是代表國民黨的候選人，應該有投票的權利」。媒體追問，所以他們認為不能用全民調，程也直言「是」，表示「基層黨員一定要尊重」。

不過組發會主委李哲華表示，現行提名辦法規定的初選就是採七成民調、三成黨員投票，但若所有參選人過半支持，仍可改採全民調。

民調國民黨投票
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

【即時短評】冷血還是僵化？ 銓敘部今是昨非令人厭惡

2019-02-13 21:02

暗酸韓國瑜 蔡英文：我賣到中國的農產品破紀錄

2019-02-13 20:55

中央機關派遣工今年減一半 明年底歸零

2019-02-14 00:22

AIT：反台獨公投 反片面改變現狀

2019-02-14 00:12

退黨參選台南市議長 郭信良遭民進黨除名

2019-02-13 23:50

延長管制出境 馬英九辦公室痛批民進黨違憲蠻幹

2019-02-13 23:14

對準馬、吳？涉國安出境延長管制列民進黨優先法案

2019-02-13 22:23

請國民黨15縣市挺年金釋憲 沈智慧：退休基金被綠虧垮

2019-02-13 22:05

今年政府要做三件事 蔡英文：降稅負、衝內需、拚轉型

2019-02-13 20:25

移民署科員踹檢疫犬 網：不喜歡可以揍你嗎？

2019-02-13 20:24

護國神犬遭踹 蘇揆譴責：愛護都來不及

2019-02-13 19:57

馬英九化身暢銷書作家　與書迷面對面

2019-02-13 19:00

國民黨中常會要求執政15縣市首長宣示支持年改憲

2019-02-13 18:51

國民黨三強相爭 總統初選制是關鍵

2019-02-13 18:35

監院調查管中閔案 列出四大類兼職但不移送司法

2019-02-13 18:31

高雄「貨賣出去」 農漁產1個多月出口3.1億元

2019-02-13 18:30

暢銷作家馬英九出席台北書展 透露簽了7600本書

2019-02-13 18:23

影／重提換柱遭疑內鬥朱立倫 王金平：將不再回應

2019-02-13 18:03

監院通過 阿扁當初遭「換法官」影響他的被告人權

2019-02-13 17:52

一致共識符合「冒險犯難」銓敘部：最快速度給卹

2019-02-13 17:37

吳密察掌故宮 學者出身組織能力強

2019-02-13 17:35

護理師蔡邑敏最高撫卹過關 媽媽：還公道

2019-02-13 17:30

AIT發言人：美國反對改變現狀的片面行動

2019-02-13 17:25

再酸韓國瑜？柯Ｐ：台灣不能永遠停留在攤販經濟

2019-02-13 17:19

拚2020 柯建銘：民進黨內沒有一個人不焦慮

2019-02-13 17:04

蘭嶼護理師墜機殉職撫卹 銓敘部終認定符合冒險犯難

2019-02-13 16:59

蘭嶼護理師符冒險犯難 銓敘部通過給予最高撫卹

2019-02-13 16:57

號角響起！國民黨正式啟動2020立委選舉提名作業

2019-02-13 16:52

郭信良遭民進黨除名 中評會：5年內不得再入黨

2019-02-13 16:15

影／交戰犯？段宜康卸任黨職 卓榮泰：毫無關係

2019-02-13 16:06

韓國瑜批總統兩岸政策 陳其邁籲落實政見

2019-02-13 15:47

【重磅快評】卜睿哲的弦外之音 蔡政府聽懂了嗎？

2019-02-13 15:43

遭民進黨除名 郭信良以兩句詩表無奈

2019-02-13 15:26

行政院啟動派遣歸零！少了仲介費但得多付年終獎金

2019-02-13 15:26

出身偏藍社區 政治素人李明俐接民進黨發言人

2019-02-13 15:23

韓國瑜批蔡 總統府：趕快專心市政落實政見

2019-02-13 14:56

內閣異動 陳國恩可望成為第四位警職出身海巡署長

2019-02-13 14:50

民進黨台南市議長跑票案 議長郭信良遭開除黨籍

2019-02-13 14:44

號角響起！國民黨正式啟動2020立委選舉提名作業

2019-02-13 14:33
看更多

熱門文章

天龍國的驕傲？柯P四字酸高雄 藍綠都站韓國瑜這邊

2019-02-13 09:00

暗酸韓國瑜 蔡英文：我賣到中國的農產品破紀錄

2019-02-13 20:55

影／台南立委補選 最強村姑「叫板」謝龍介辭議員

2019-02-13 16:29

民進黨台南市議長跑票案 議長郭信良遭開除黨籍

2019-02-13 14:44

延長管制出境 馬英九辦公室痛批民進黨違憲蠻幹

2019-02-13 23:14

避談選總統的韓國瑜嗆蔡總統：要把2300萬人民帶去哪？

2019-02-13 17:56

蘭嶼護理師墜機殉職撫卹 銓敘部終認定符合冒險犯難

2019-02-13 16:59

從新郎不是我到咿咿啊啊 當年換柱風暴 到底誰是負心漢？

2019-02-13 08:00

被「最強村姑」嗆辭市議員 謝龍介陣營反打臉

2019-02-13 19:36

搭直升機俯瞰愛河 韓國瑜：被空汙嚇一跳

2019-02-13 13:13

內閣人事 李仲威接海委會、陳國恩接海巡署、吳密察掌故宮

2019-02-13 08:30

監院調查管中閔案 列出四大類兼職但不移送司法

2019-02-13 18:31

遭民進黨除名 郭信良以兩句詩表無奈

2019-02-13 15:26

韓國瑜空中鳥瞰愛河 愛情摩天輪已找到6地點

2019-02-13 11:09

移民署科員踹檢疫犬 網：不喜歡可以揍你嗎？

2019-02-13 20:24

評╱陸、日兩海上強權環伺 陳國恩接海巡挑戰艱鉅

2019-02-13 13:08

九份計次停車竟獲退費 葉毓蘭：沒坑殺令我回味無窮

2019-02-13 09:54

談統獨議題 柯文哲用「國家」這兩個字解決

2019-02-13 16:41

韓冰美照助生意翻倍 六合夜市一家要以韓冰之名捐弱勢

2019-02-13 11:59

國民黨中常會要求執政15縣市首長宣示支持年改憲

2019-02-13 18:51

政黨滿意度民調…國民黨41％ 大幅高於民進黨及時力

2019-02-13 11:35

監院通過 阿扁當初遭「換法官」影響他的被告人權

2019-02-13 17:52

【重磅快評】卜睿哲的弦外之音 蔡政府聽懂了嗎？

2019-02-13 15:43

喜樂島推台獨公投 AIT明確表態：不支持

2019-02-13 12:53

海委會準主委李仲威…當年問他接海巡署長 「得問我媽」

2019-02-13 12:05

勞動部廣告「國旗掛反了」！菲律賓竟變成「戰爭中」

2019-02-13 22:13

對準馬、吳？涉國安出境延長管制列民進黨優先法案

2019-02-13 22:23

國民黨太陽互燒？徐巧芯：真的看不下去

2019-02-13 14:58

王金平重提換柱引混戰 馬英九：大家應該向前看

2019-02-13 10:18

郭信良遭民進黨除名 中評會：5年內不得再入黨

2019-02-13 16:15

韓國瑜批判蔡總統兩岸政策 陳致中反嗆韓「鬼打牆」

2019-02-13 23:21

為何「咿咿啊啊」？ 王金平：洪秀柱不了解背後的難題

2019-02-13 14:10

開「三重吃透透」直播 余天：自己北上第一站也在三重

2019-02-13 16:02

請國民黨15縣市挺年金釋憲 沈智慧：退休基金被綠虧垮

2019-02-13 22:05

蘭嶼護理師符冒險犯難 銓敘部通過給予最高撫卹

2019-02-13 16:57

故宮新院長吳密察 早早主張翠玉白菜等器物遷南院

2019-02-13 11:14

故宮新院長吳密察：「故宮台灣化」是假議題

2019-02-13 13:05

韓國瑜批蔡 總統府：趕快專心市政落實政見

2019-02-13 14:56

總統大選贏不了柯文哲？ 王鴻薇建議「徵召」韓國瑜

2019-02-13 13:33

女護理師因公殉職案 蔡其昌：政府不要離人民認知太遠

2019-02-13 10:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top