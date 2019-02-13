再酸韓國瑜？柯Ｐ：台灣不能永遠停留在攤販經濟

2019-02-13 17:19 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市政府今天下午在晶華酒店舉辦「2019投資台北產業論壇」，強調台北市未來將把會展、健康、都更等三大產業列為發展主軸。台北市長柯文哲談到未來台北市的產業發展重點時直言，一開始要衝量，等到量拉高的時候，就要開始提高價格，不要讓品質受到影響，台灣終究不能永遠停留在攤販經濟。

柯文哲還以台北馬拉松、陽明山海芋季為例，提到像是竹子湖海芋季，人要是多了，那廢話，價格就要提高，因為不喜歡滿山滿谷，品質就會受到影響，台北馬拉松也是一樣的例子。

柯文哲說，自己的態度是這樣子，只要人數到一個程度，就要開始升級、加價，就像台北馬拉松，以前是隨便跑，現在是要收費，不見得人數要最多，所以台北馬拉松現在有在擴大，不只是人數應加，品質也要提高，所以有去申請國際認證。

對於會展產業，柯文哲表示，台北市將成立會展產業專案辦公室，請專業者來協助廠商，也要讓台北市變成一個有趣的城市，讓台北市天天都有活動，大家才會想來玩。

對於都更產業，柯文哲直言，所謂「一坪換一坪」是不實廣告，試問都更一坪換一坪，又要有車位，興建期間還要幫忙付房租，你一毛錢都不用付，這有可能嗎，老百姓應該要去接受，都更就是要花點小錢，但政府會幫忙你加速。