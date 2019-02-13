蘭嶼護理師墜機殉職撫卹 銓敘部終認定符合冒險犯難

2019-02-13 16:59 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



蘭嶼衛生所護理師蔡邑敏去年2月5 日因執行蘭嶼病患後送任務，隨著空勤黑鷹直升機墜海殉職。 聯合報系資料照 分享 facebook

護理師蔡邑敏去年2月搭乘空勤編號NA-706黑鷹直升機進行病患後送任務時，不幸墜機意外罹難。銓敘部起初以須等飛安報告才能決定為由，申請撫卹卡關，引發反彈。銓敘部今緊急邀集飛安專家等成員召開因公撫卹審定小組。銓敘部政務次長蔡秀涓表示，會中一致通過以「冒險犯難」為項目標準撫卹。

蔡秀涓指出，此案經飛航專家說明，以及審查小組成員審酌現有可判斷的資料，大家一致達成共識符合「冒險犯難」的撫卹項目。蔡護理師在蘭嶼飛航狀況明知氣候、海象不適合飛行、當時強陣風達七級的情況下，仍奮不顧身履行作為醫護人員的天職，審查會一致認為對於勇於為民服務、有高度死亡危險的時空環境下的英勇行為，國家應該要給予相最高態樣的撫卹。

蔡秀涓表示，銓敘部會盡快就審查結果，核給護理師遺族最高撫卹金額。至於金額多少，因涉及護理師公職年資及個資，若與因公撫卹第二等級「執行職務發生意外或危險以致死亡」相較，「冒險犯難」撫卹金，至少多出120萬元左右。

根據舊版「公務人員撫卹法」明定，冒險犯難的因公死亡，撫卹金加給50％，遺族撫卹金的給卹年限則為20年。蔡秀涓說，會用最快速度核給護理師的遺族，作業時間應該在這一兩天。

她也說，快速回應民意是當代政府應該做的，銓敘部為仔細審酌，當時希望等到飛安會最終報告出爐再送審查，這樣比較周妥。因為外界關切，讓他們有了好的契機，能先請飛安專家就去年11月的初步報告先行協助解讀，專家也同意該份報告足以作為事實資料的判定，這也是回應社會對此案的關切。

與會的飛安會事故調查組長張文環下午受訪時表示，從發布的資料報告可看出，有些事實確實符合冒險犯難的精神。當時黑鷹直升機受命到蘭嶼載送病患，當時蘭嶼天氣並不符合目視起落的標準，尤其蘭嶼機場並不適合夜間飛行，在此情況下飛機仍起飛，表示的確符合冒險犯難的精神。