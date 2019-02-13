【重磅快評】卜睿哲的弦外之音 蔡政府聽懂了嗎？

2019-02-13 15:43 聯合報 主筆室



華府智庫「布魯金斯研究院」東亞研究中心資深研究員卜睿哲，近日接連對蔡英文總統到美國國會演說、喜樂島聯盟總召集人郭倍宏推動獨立公投等議題發表看法，隨著2020選舉日益白熱化，他的發言背後代表意義不容小覷。

過去幾年來，熟悉台灣問題的華府智庫學者逐漸凋零，曾在美國政府任職、立論中肯的學者如鳳毛麟角，美國在台協會（AIT）前理事主席的卜睿哲被視為代表人物之一。與其說他是「挺台派」，不如以「美國利益派」形容來得貼切，因此不論藍綠執政，都不會輕忽他的言論。

此外，儘管美國總統川普在競選期間喊出「抽乾（華府）沼澤」，也就是要打破華府既有的運作模式，然而，所謂的建制派仍是美國政府推動政務的核心。在美中台關係上，美國行政和立法部門的確有許多友台人士，但這些人不少是基於「反中」而「挺台」，而且甚至是大打「台灣牌」來制衡中共，換取美國的政治或經濟利益。

為避免這些所謂的「挺台」力量衝過頭，甚至衝擊美國的國家利益，長期處理美中台關係的美國國務院東亞局、AIT等部門，成了一股穩定、甚至是踩煞車的力量。華府智庫學者一直是決策圈的一分子，國務院不定時聽取熟悉台美關係的學者意見，甚至透過智庫學者傳遞訊息，是行之有年的作法，因此，若把卜睿哲近來的相關談話淡化為個人意見，恐有錯估形勢之虞。

若仔細檢視卜睿哲呼籲美國聯邦眾議院議長波洛西拒絕邀請蔡總統到國會演說，以及對郭倍宏推動獨立公投表達關切，雖是不同的兩件事，但核心概念相當一致的，意即不論是蔡英文到華府的美國國會演說，或是台灣推動獨立公投，都影響美國的國家利益，甚至傷害台灣。

值得注意的是，卜睿哲對這兩件事的發言背後代表的意義。邀請蔡英文到國會演說，表面上看似魯比歐等友台聯邦參議員的自發性舉動，但台灣每年投入龐大資源在對美的國會工作上，美國行政部門絕對不樂見重演當年李登輝到康乃爾大學演說的事件。因此，卜氏的談話不無示警蔡政府不要踩紅線的意涵。

至於關切喜樂島推動獨立公投，儘管公開信的對象是給郭倍宏，但實際上要提點的對象，除了「務實的台獨工作者」賴清德，還包括有意爭取連任的蔡英文總統。

40年前美國與中華民國斷交，自此歷任美國政府，包括看似友台的川普政府，對台政策或許不盡相同，但對於台灣在美中台關係的看法卻很一致，就是不准台灣成為三邊關係的麻煩製造者，這也是為何李登輝執意訪美、陳水扁力推公投正名制憲，引發美台關係倒退的原因。

民進黨去年九合一選舉大敗後，先有四大老逼宮，被認為黨內最有實力挑戰蔡英文的前閣揆賴清德也倡議「新憲法的時機已到」，美方雖然相信蔡英文處理兩岸關係的可預測性，卻不能不提防蔡為了勝選而不擇手段，因此必須先發制人，透過卜氏表達美方對獨立公投的態度。

蔡政府充分配合川普政府打台灣牌，形塑美國力挺台灣的印象，但如果為了選舉操作而「尾巴搖狗」，川普政府的挺台派不會支持、建制派更不會坐視，這是台北不能沒有的認知。