行政院啟動派遣歸零！少了仲介費但得多付年終獎金

2019-02-13 15:26 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



行政院推動派遣2年歸零，人事總處人事長施能傑13日指出，108年度預計將減少約5成派遣人力，預計明年歸零，若機關估算需要原派遣人力，大部分會將自僱轉為臨時人力，或是少部分改約聘雇，整體人力大致不動，政府省下過去給予派遣公司的服務費，但是多了年終獎金，只是金額估算後差異不大。

行政院108年起啟動派遣2年歸零計畫，約有7238的派遣人力將轉化成自僱。施能傑13日與媒體餐敘並宣布派遣歸零計畫進度，他指出，過去政府被詬病就是明明事情委外卻又要人力接受政府監督指揮，「派遣不該是監督人」，引發權責不分的批評，但改用自僱之後，權利義務關係就會變好。

派遣人力截至去年統計為7238人，施能傑說，目前可能已經低於7000，但因為計劃今年才開始，目前尚未有最新數字。

至於計畫進度，施能傑說，今年起分年執行派遣歸零，108年度預計將減少約5成派遣人力，今年先努力降到5成，明年預計歸零，原派遣人力若是機關認為有需要就改成自僱，變成臨時人力或是少部分約聘雇，最大的重點就是政府當雇主，「政府直接付薪水，健保、勞保都是政府處理」。

只是派遣轉自僱是否增加政府成本？施能傑表示，其實總人力沒有太多改變，不會省錢，且原則上工作內容若是相同，派遣轉自僱薪資應該是維持相同水準，只市政府省下派遣公司服務費，但是多了年終獎金，可經過估算，增加的金額也有限，「政府對我們的臨時人員大部分都會給年終獎金」。