內閣異動 陳國恩可望成為第四位警職出身海巡署長

2019-02-13 14:50 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



前警政署長、現任國安局副局長陳國恩，可望在新任海洋委員會主委李仲威上任後，接任海巡署署長一職，這也是繼姚高橋、王郡、王進旺之後，第四位從警界轉往海巡署任職的署長。去年九合一大選前4、5個月，當時就有傳言海巡署長一職將有異動，接任人選就包括當時的警政署副署長邱豐光及陳國恩兩人，如今邱豐光接掌移民署，陳國恩接手海巡署，前年因為世大運維安一職下台的兩人，當時外界都認為兩人是非戰之罪，如今又雙雙再度回到第一線崗位。

儘管行政院尚未發布派令，表示將尊重海委會主委上任後的人事權，陳國恩也低調表示沒有接獲命令，但根據內部消息透露，海巡署長一職幾乎就是由陳國恩接任。

陳國恩在馬英九時代接任警政署長，政黨輪替後又幹了一年多的署長，最後才因世大運開幕維安出包一事不得已下台；熟悉警界生態人士指出，陳國恩做事急驚風，一旦有政策出爐，就會要求屬下單位全力動員達標；此外他重視輿論及媒體，任內首創NPA署長室，對於提升警界形象、下情上達也有重要貢獻，此外陳國恩人脈廣闊，做事求銳、做人求圓，讓各界對他印象深刻，如今陳國恩掌海巡署並不讓外界意外。

海巡署至今歷經6位署長，其中3人出身警職，剛卸任的署長李仲威出身軍職，海巡署內部從來有軍、警兩大系統組成，警職出身的陳國恩未來不但要協調兩大系統的合作關係，另外在遠近洋護漁、防止大陸漁船過界，及宣示台灣海洋主權等工作方面，都將成為陳國恩上任後挑戰。