提名協調小組今通過 國民黨立委提名時程可望提前

2019-02-13 13:45 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



圖為國民黨黨部。聯合報系資料照 分享 facebook

備戰2020立委選舉，國民黨下午中常會將討論2020立委提名協調小組名單，若順利通過，提名進度可望與3月16日立委補選期程脫鉤，原規劃3月中下旬啟動的初選作業，也可望大幅提前，最快2月底、3月初較無爭議選區就會啟動初選、提名。

今天中常會提名協調小組名單討論案，也會要求中常會授權將成立的中央提名協調小組決定後續各區立委初選、提名時程。

黨務人士表示，現任立委對於提名時程有很大的壓力，大多希望愈快愈好，立委提名協調小組僅快成立，確實可讓提名作業提前增加彈性，回應現任立委期待。

只不過因中常委李昭平1月23日中常會上提案建議，民選公職人員轉職參選原任期須任滿2分之1以上，提案獲黨主席吳敦義裁示送智庫初選研究小組研議，如今智庫初選研究小組仍未正式成立，原規劃3月中下旬啟動的立委初選能提早到何時，仍待觀察。

目前規劃，2020立委提名協調小組成員除有兩位黨副主席曾永權、郝龍斌，黨副祕書長杜建德、組發會主委李哲華外，提名區域相關縣市黨部主委也是當然成員。

國民黨規劃，2020立委提名將比照去年縣市長提名，以彈性期程方式，分階段公告初選、提名。但原考慮第二階段立委3月16日才投票，規劃3月中下旬起才分區展開2020立委初選、提名，今天提名協調小組成立後，提名期程確定與立委補選脫鉤。

黨務人士舉例，提名協調小組成立後，目前立委選情較單純，僅現任表態爭取連任，如南投縣、苗栗縣、台北市第3、4、8選區，新北市第9、11選區，台中市第2、8選區，就會優先公告，約一周登記時間後，確定無其他挑戰者，就可直接報常會提名。