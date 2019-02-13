評╱陸、日兩海上強權環伺 陳國恩接海巡挑戰艱鉅

2019-02-13 13:08 聯合報 記者 聯合報 記者 何祥裕 ╱即時報導



內閣改組今天傳出國安局副局長陳國恩，可望接任海巡署長，雖然尚未獲得證實，但以陳國恩的個人特質與專業，接下海巡署長應無疑義，也是繼王進旺後，再度以國安局副局長身分接任海巡署長；幾乎與「政通人和」畫上等號的陳國恩，前年轉任國安局副局長時，外界一片抱屈，其實這非冷凍，而是擴充專業，未來跨足海巡業務若有一番成績，未來無可限量。

前年九月，警界大地震，包括警政署長陳國恩、北市警局長邱豐光等，都被調動擔任「副手」型職務，主要理由就是世大運鬧場事件，陳國恩接任警政署長約兩年半，任期橫跨藍綠政黨輪替，從民進黨執政後，一直就傳出警政高層異動聲音，但陳國恩仍在民進黨政府擔任署長達年餘。

警界高層透露，陳國恩接地氣、搞社群的功力，檯面上的政治人物幾乎無人能比，而且他不像政治人物嘴巴說說話、臉書貼貼文就了事，而是真的會幫基層解決問題，甚至有基層警察把陳國恩成立的「NPA署長室」臉書粉絲頁平台，當作申冤管道，問題也獲得解決；另外，陳國恩任內發生的重大刑案如台鐵爆炸案、一銀提款機盜領案都順利偵破，還轟動國際。

因此，陳國恩前年被拔官，不少警政高層認為，大家都以「明升暗降」來形容，其實，綠營高層並非不識貨，陳國恩優秀的溝通、協調能力，是跨黨派、跨部會，轉任國安局只是過個水，待熟稔國家安全體系與組織運作後，一定會獲得重用。

陳國恩未來在接任海巡署長後，未來要面對的，不只是國內事務，而是更艱困、險峻的國際局勢，尤其面對大陸與日本的海上武力優勢，如何保障我國漁民權益、維護領海主權甚至打擊犯罪查緝走私等，將是陳國恩的重要挑戰。