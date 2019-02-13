故宮新院長吳密察：「故宮台灣化」是假議題

2019-02-13 13:05 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



吳密察。聯合報系資料照 分享 facebook 行政院上午公布新任故宮博物院院長為吳密察。吳密察受訪時表示，上任將推動「故宮友善化」，讓國內、國外遊客，都能更親近故宮。至於之前引起爭議的「故宮台灣化」，吳密察認為是假議題，「故宮文物是人類文明史上的重要遺產，不論藏在甚麼地方，甚麼地方的人都有義務去珍藏」。

吳密察現職為國史館館長，為台大歷史學士、日本東京大學人文科學研究碩士，曾任國立台灣大學歷史學系教授、行政院文化建設委員會副主任委員、國立台灣歷史博物館籌備處主任及首任館長、國立台灣文學館籌備處兼代主任、國立成功大學台灣文學系主任、台灣研究基金會董事長等職。行政院表示，吳密察著有多本台灣歷史相關書籍，具豐富的歷史學識及博物館管理經驗，期能借其學經歷，協助推動故宮發展。

吳密察透露，過年期間受到蘇貞昌徵詢出任故宮院長的意願，他第一個反應是「甘是我?(是我嗎)」。他足足思考了一個禮拜，認為「國家需要人，我可以去」，於是點頭同意。

談到日前受爭議的「新故宮計畫」，吳密察表示，此為相當重要複雜的計畫，他必須好好研讀過後才能回答記者提問。

他指出，民進黨第一次執政時，行政院院長游錫堃喊出觀光客倍增計畫，當時故宮一年遊客兩百萬人，如今翻了好幾倍，1965年的興建的故宮北院，軟硬體不足以應對現在局面。尤其如今電腦科技發達，展示手法與過去截然不同，如何用新的展示手法與概念，讓故宮珍藏的文物更親近民眾，是故宮最急迫的問題。

至於故宮南院，吳密察認為南院的軟硬體符合現代需求，但位置不佳。因此如何讓遊客前往南院的方式更便利，也是「故宮友善化」的重要任務。

「故宮台灣化是假議題」，被問及喧騰一時的「故宮台灣化」，吳密察表示，「故宮文物是人類文明史上的重要遺產，不論藏在甚麼地方，甚麼地方的人都有義務去珍藏」。以大英博物館為例，「不會有人去質疑大英博物館珍藏世界文物。」他指出，故宮文物在台灣，我們必須好好保管珍藏，並用新時代的新手法展示，讓現代觀眾更親近古代文物。