「很希望再抬起頭來」備戰2020 民進黨斜槓團隊成軍

2019-02-13 12:34 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



民進黨上午舉行「斜槓團隊/56789民主生活更長久」記者會，秘書長羅文嘉介紹新黨務團隊成員亮相。記者邱德祥／攝影 分享 facebook

民進黨歷經九合一敗選，內閣與黨務改組陸續進行。民進黨中央今公布第一波共24位黨務主管人事，涵蓋五六七八年級生，並引進許多民間人士，黨中央形容新人事是「斜槓團隊」。民進黨主席卓榮泰說，斜槓是「新興的、多元的、豐富的、民間的」，他期許新團隊，讓民進黨再抬起頭來，讓台灣因為民進黨而再度偉大。

民進黨上午舉行「斜槓團隊／56789民主生活更長久」記者會，新任新聞部主任丁允恭說，5678是以五六七八年級的幹部為骨幹。

卓榮泰說，斜槓是指新興的、多元的、豐富的及來自民間。延攬各種不同領域的人才，可互相激勵、帶來創意，也能靈活運用，發揮創新，「這才是斜槓團隊最重要的精神之一，也更符合熱愛鄉土跟接地氣」。

民進黨秘書長羅文嘉說，政治不是一個人生命與生活的全部，一個人的生活中一定還有其他角色。除了是政治工作者，也可能是不同角色。「雖然每個人有不同角色，今天聚在一起，是因為我們有共同的角色政治工作者，聚在一起的最主要目的是希望為保衛現在共有的民主生活走下去」。

民進黨新黨務團隊副秘書長高幸雪、徐佳青續任，前台中市政府顧問郭昆文接任另一副秘書長。來自民間的「非政治」人物，包括曾是品牌經理人的文宣部主任王柏鈞、曾擔任農夫的農漁部主任黃德成、過去是中小企業員工的公共關係室主任謝雨利等，長期耕耘文化領域的李明俐則將擔任黨發言人。

卓榮泰說，因為來自不同領域，更符合熱愛鄉土及接地氣的精神。當初他跟羅文嘉說，要在有限的時間，完成沒有範圍的工作。每個人從過去到今天，不只有一個支點，甚至有好多個支點，他與羅文嘉願意成為新的支點，用這個支點撐起民進黨與台灣的一片天。

卓說，「我真的很希望讓民進黨再抬起頭來，讓台灣因為民進黨而再度偉大」。能不能再度偉大，就看這個團隊能不能精誠團結、密切合作。

民進黨新任黨務主管名單：

秘書長羅文嘉、副秘書長高幸雪、副秘書長郭昆文、副秘書長徐佳青、秘書處主任林秀玲、組織推廣部主任李慶鋒、文宣部主任王柏鈞、戰情及中國事務部主任林琮盛、網路部主任何孟樺、社會運動部主任陳長偉、宗教部主任邱世元、農漁部主任黃德成、社會議題部主任陳奕廷、客家事務部主任周江杰、青年發展部主任顏若芳、國際事務部主任林靜儀、主席特別助理蔡沐霖、秘書長室副主任孫美惠、公共關係處主任謝雨利、文稿室主任黃嘉光、民調中心主任李冠毅、勞工部主任林秉忠、會計室主任徐美華、財委會副執行長陳致錚、新聞輿情部主任丁允恭、婦女發展部蔡宛芬、政策會執行長劉櫂豪。