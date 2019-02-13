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綠委再提爭議法案修法 黨團：應國家整體考量

2019-02-13 11:43聯合報 記者林麗玉╱即時報導

蘇貞昌院長與民進黨立委餐敘。圖/擷取自立委鄭運鵬臉書。
蘇貞昌院長與民進黨立委餐敘。圖/擷取自立委鄭運鵬臉書。
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2020大選在即，民進黨希望立院本會期能避免爭議法案，但選區立委針對地方基層民意訴求，也將針對爭議頗多的農地工廠、勞基法三修再提修法訴求，恐再造成另一波環團、勞團的反彈聲浪。

針對「農地種工廠」長年爭議，民進黨立委黃秀芳等，已透過昨晚與行政院長蘇貞昌的餐敘，當面反映農地工廠合法化問題。民進黨立委林岱樺也呼籲黨團必須趕緊處理。

林岱樺表示，目前全台約有3萬多起農地工廠，面臨即將在明年6月2日大限後遭強制拆除。林表示，上會期已有4個版本「工廠管理輔導法」修正草案交付經濟委員會處理，但主席最後裁定等政院版本後再審。據她了解，政院版本將針對農地工廠分三階處理，分別為列管、輔導，變更合法，並規劃「回饋金」繳納制，至於農地工廠一旦合法會以特種「工業用地戊」地目管理，將可解決爭議頗大的農地工廠問題。

林提到，目前政院版本，能變更合法的農地工廠是2016年5月20日之前的案件，之後都屬非法，並非環團所言，修法將助長非法農地工廠一直蓋。林說，她認同環保團體代表社會進步價值，但誰不想「農地農用」，只是現況有3萬多起農地工廠，若不給予列管輔導合法化，恐砍斷更大產業供應鍊及勞工就業問題。

另外，民進黨立委許智傑也呼籲「三修」勞基法，拿掉加班工時上限，讓想加班的勞工，可以補足生活所需，並針對以核養綠公投通過後，提出2035才推「非核家園」。

對於選區立委將提爭議修法，民進黨團書記者鄭運鵬表示，黨團不希望個別委員的個人利益，去影響到行政院施政，應以國家整體考量。鄭也提到，農地工廠爭議處理複雜度高，長達30年問題若不修法處理，最後執行壓力就落在地方政府，但還是希望行政院多與民團溝通，至於修法與否，應以國家整體考量。

農地民進黨行政院
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