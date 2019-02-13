政黨滿意度民調…國民黨41％ 大幅高於民進黨及時力

2019-02-13 11:35 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



最新政黨滿意度調查，去年底九合一選舉過後，國民黨整體滿意度達41%，比前次增加14個百分點，明顯高於民進黨的19%、及時代力量的23%。圖為國民黨新竹市黨部。聯合報系資料照 分享 facebook

根據TVBS最新政黨滿意度調查，去年底九合一選舉過後，國民黨各項政黨形象回升，整體滿意度達41%，比前次增加14個百分點，明顯高於民進黨的19%、及時代力量的23%，至於民進黨各形象指標表現均呈現下滑，民眾對民進黨不滿意比例已超過6成。

TVBS民調中心最近針對民進黨、國民黨及時代力量進行「整體滿意度」、是否「值得信任」、「了解民意」、「重視人民利益」、「廉潔」及「團結」等各方面形象調查。結果顯示，國民黨整體滿意度由22%大幅提升至41%，明顯高於民進黨的19%及時代力量的23%，其餘各形象指標也回升至104年以來高點，反映出九合一勝選及「韓流」帶動的效應；至於民進黨在各形象指標表現均呈現下滑，民眾對民進黨的整體滿意度維持在19%，不滿意比例高達64%，超過六成，反映民眾對民進黨執政表現的不滿。至於時代力量的整體滿意度則為23%，略高於民進黨，時力各項形象指標，除了團結形象全數下滑，其餘指標則呈現回升。

至於三個政黨的信任度表現，26%民眾認為民進黨值得信任，較上次調查減少8個百分點；國民黨47%，則增加14個百分點，這也是國民黨自民國98年以來的高點，但仍有近4成（38%）民眾表示不值得信任；至於時代力量為37%，但同樣也有37%認為不值得信任，27%沒有意見。整體而言，民眾對國民黨的信任度高於時代力量及民進黨，但不信任的比例也都在三成五以上。

至於了解民意程度，調查發現，最近頻開直播當網紅的民進黨，僅有27%民眾認為民進黨了解民意，比前次調查再度下滑8個百分點，也是民國104年以來最低，同時有超過六成（63%）認為不了解。國民黨則有45%認為了解民意，比例較上次再增加11個百分點，也是104年以來最高，整體而言，民進黨自105年之前調查，了解民意方面都明顯高於國民黨及時代力量，但從106年起下滑，這次更明顯低於國民黨及時代力量。

另外政黨重視人民利益方面，近六成（57%）民眾認為民進黨不重視人民利益。國民黨方面，重視人民利益比例為51%，比前次調查明顯增加14個百分點，另外民眾認為時代力量重視人民利益的比例為47%，高於認為不重視的27%。

至於政黨廉潔度，僅23%民眾認為民進黨廉潔，58%認為不廉潔；國民黨則有31%認為廉潔，47%民眾認為不廉潔。團結程度方面，36%民眾認為民進黨團結，半數認為不團結；38%認為國民黨團結，51%認為不團結。這份民調也進行立法院長蘇嘉全滿意度調查，蘇嘉全的滿意度達24%，但仍有31%民眾表示不滿意，44%沒有意見。