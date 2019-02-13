故宮新院長吳密察 早早主張翠玉白菜等器物遷南院

2019-02-13 11:14 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



國史館館長、台灣史專家吳密察接任故宮院長，春節期間就盛傳，被視為讓故宮符合台灣主體性論述的大將。吳密察在2015年底在臉書發文表示該將故宮文物中翠玉白菜、肉形石等器物類全搬到南院，也與綠營屢次傳出的構想脈絡相傳。

63歲的吳密察，台大歷史系畢業後赴日留學，在東京大學人文科學研究修完博士課程，專研台灣近代史。他在台大歷史系教授台灣史相關課程多年，2001年首度入閣擔任文化部的前身文建會副主委，之後屢任國立台灣歷史博物館首任館長、兼代國立台灣文學館籌備處主任，卸職後曾任成功大學台灣文學系系主任。2016年接掌國史館。

吳密察一般被認為作風較溫和，官場生涯最大爭議是任職國史館期間，曾禁止大陸與港澳學者查閱資料，並一度以「國家機密」為由禁止查閱前總統蔣中正「大溪檔案」，引起學界不滿連署。不過吳密察後來針對大溪檔案說明，是因要製作數位檔才禁止查閱，線上查詢系統上線後，已完全開放。

他對故宮也早有想法。故宮南院2015年開館時，吳密察在臉書發文表示希望各界除了討論成龍捐贈圓明園12獸首複製品等爭議，更進一步討論故宮南院的定位，認為當時故宮提出的「大故宮計畫」大肆擴充展館，只是讓已很擁擠的台北「錦上添花」，計畫中讓南院延伸做亞洲藝術展示，則只是「分個屑屑給南部」，認為「大故宮」應叫停。

吳密察當時說，他主張將故宮三類主要收藏（文獻、書畫、器物）當中的器物類全轉到南院，讓更多的收藏品展示出來；南院若可經常展出翠玉白菜、肉形石等著名文物，也能吸引多數觀光客南下，達成以重大文化設施平衡南北失衡的效果。文末他並說，如果臉友認同，請傳播此主張，不過當時有不少讀者表達反對。

吳密察在故宮文物遷南院立場雖與故宮前院長陳其南一致，不過陳其南甫上任時提出以「台灣是東亞地中海的中心」概念規畫南院，吳密察當時受訪指出，以學術角度，台灣雖是東亞地中海網絡一環，但是否中心尚待詮釋，陳其南遭打槍後也轉以「東亞地中海概念中的台灣福爾摩沙」詮釋南院。如今吳密察以正港台灣史學者身分上任，勢必將提出故宮新論述。

面對吳密察將上任，故宮人看法不一。有研究員認為，吳密察談故宮文物南遷，正是綠營極力將故宮分散掉、實現「文化台獨」的重要一步。也有研究員認為，故宮院長確實除了具備故宮文物專業，確實也該有歷史文化專業，才能真正詮釋、理解現代的故宮。

至於原本接任故宮呼聲頗高的國家文化藝術基金會董事長林曼麗，據指出，因她2006年掌故宮期間，與前任院長杜正勝、石守謙等人捲入弊案有關，樹敵頗多，因此出局。