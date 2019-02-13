立法院新會期周五開議 民進黨有五大地雷

2019-02-13 11:14 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



圖/聯合報系資料照片。 分享 facebook

立法院15號新會期開議，適逢選舉年，民進黨立委要蘇內閣這一年施政，積極解決民怨，不宜再新闢戰場徒惹爭議。不過開議在即，包括同婚專法、罷工預告期入法、以及中選會、促轉會人事案、獨立公投、通保法，將是民進黨在立院新會期中無法迴避的五大地雷。

去年底愛家3公投通過，立法院依法要在5月24日前完成同婚專法，但挺同團體主張以「同性婚姻法」處理，反同團體卻堅持「婚姻」二字不能入法，國民黨立委許毓仁更提出若不以婚姻命名，至少用配偶稱之「同性配偶法」，至於多數綠委考量選票壓力，逐漸傾向反同勢力，在挺同、反同兩大勢力下，將是新會期一大燙手山芋，對民進黨2020選情，絕對是一大地雷。

至於近來熱議的罷工預告期入法，勞工團體擔憂，勞資不對等狀況下，罷工預告期等同是縮減勞工權益、意圖消滅罷工。長期關心勞資問題的律師吳俊達認為，目前台灣工會發動罷工，需先經勞資爭議調解，調解不成進行工會會員投票，投票之前還要與工會會員溝通，所以資方早已掌握罷工脈動，一旦罷工預告期入法，等同是扼殺小企業工會的罷工權，勞動團體一定會上街抗爭。

此外，中選會主委、促轉會正副主委人事尚未抵定，相關人事預計三月底送立院審議，但面對去年九合一大選併公投產生的亂象，以及促轉會引發的「東廠」爭議，國民黨立院黨團書記長吳志揚表示，希望蘇揆提出的人選，符合社會公正形象，若找明顯偏見、預設立場人選，國民黨團一定杯葛。

不僅公投亂象待修法，喜樂島聯盟力推獨立公投正名制憲，甚至揚言，若有不支持修法立委，將在228當日公布相關名單，也讓民進黨立委在修正公投法時承受莫大壓力。民進黨立院黨團幹事長李俊俋說，黨團上會期已經決議，一致行動，至於一致支持還是不支持會等新會期黨團開會討論。

法務部去年積極研擬修「通保法」，擬明訂若需調取通信紀錄及通信使用者資料等通聯紀錄，要法官核發「調取票」，法務部研擬刪除此規定，改回司法警察及檢察官逕行調閱。