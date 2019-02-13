民進黨秘書長羅文嘉帶領新黨務團隊成員亮相

相關新聞
【即時短評】冷血還是僵化？ 銓敘部今是昨非令人厭惡2019-02-13 21:02
暗酸韓國瑜 蔡英文：我賣到中國的農產品破紀錄2019-02-13 20:55
中央機關派遣工今年減一半 明年底歸零2019-02-14 00:22
AIT：反台獨公投 反片面改變現狀2019-02-14 00:12
退黨參選台南市議長 郭信良遭民進黨除名2019-02-13 23:50
延長管制出境 馬英九辦公室痛批民進黨違憲蠻幹2019-02-13 23:14
對準馬、吳？涉國安出境延長管制列民進黨優先法案2019-02-13 22:23
請國民黨15縣市挺年金釋憲 沈智慧：退休基金被綠虧垮2019-02-13 22:05
今年政府要做三件事 蔡英文：降稅負、衝內需、拚轉型2019-02-13 20:25
移民署科員踹檢疫犬 網：不喜歡可以揍你嗎？2019-02-13 20:24
護國神犬遭踹 蘇揆譴責：愛護都來不及2019-02-13 19:57
馬英九化身暢銷書作家 與書迷面對面2019-02-13 19:00
國民黨中常會要求執政15縣市首長宣示支持年改憲2019-02-13 18:51
國民黨三強相爭 總統初選制是關鍵2019-02-13 18:35
監院調查管中閔案 列出四大類兼職但不移送司法2019-02-13 18:31
高雄「貨賣出去」 農漁產1個多月出口3.1億元2019-02-13 18:30
暢銷作家馬英九出席台北書展 透露簽了7600本書2019-02-13 18:23
影／重提換柱遭疑內鬥朱立倫 王金平：將不再回應2019-02-13 18:03
監院通過 阿扁當初遭「換法官」影響他的被告人權2019-02-13 17:52
一致共識符合「冒險犯難」銓敘部：最快速度給卹2019-02-13 17:37
吳密察掌故宮 學者出身組織能力強2019-02-13 17:35
護理師蔡邑敏最高撫卹過關 媽媽：還公道2019-02-13 17:30
AIT發言人：美國反對改變現狀的片面行動2019-02-13 17:25
再酸韓國瑜？柯Ｐ：台灣不能永遠停留在攤販經濟2019-02-13 17:19
拚2020 柯建銘：民進黨內沒有一個人不焦慮2019-02-13 17:04
蘭嶼護理師墜機殉職撫卹 銓敘部終認定符合冒險犯難2019-02-13 16:59
蘭嶼護理師符冒險犯難 銓敘部通過給予最高撫卹2019-02-13 16:57
號角響起！國民黨正式啟動2020立委選舉提名作業2019-02-13 16:52
郭信良遭民進黨除名 中評會：5年內不得再入黨2019-02-13 16:15
影／交戰犯？段宜康卸任黨職 卓榮泰：毫無關係2019-02-13 16:06
韓國瑜批總統兩岸政策 陳其邁籲落實政見2019-02-13 15:47
【重磅快評】卜睿哲的弦外之音 蔡政府聽懂了嗎？2019-02-13 15:43
遭民進黨除名 郭信良以兩句詩表無奈2019-02-13 15:26
行政院啟動派遣歸零！少了仲介費但得多付年終獎金2019-02-13 15:26
出身偏藍社區 政治素人李明俐接民進黨發言人2019-02-13 15:23
韓國瑜批蔡 總統府：趕快專心市政落實政見2019-02-13 14:56
內閣異動 陳國恩可望成為第四位警職出身海巡署長2019-02-13 14:50
民進黨台南市議長跑票案 議長郭信良遭開除黨籍2019-02-13 14:44
號角響起！國民黨正式啟動2020立委選舉提名作業2019-02-13 14:33
熱門文章
天龍國的驕傲？柯P四字酸高雄 藍綠都站韓國瑜這邊2019-02-13 09:00
暗酸韓國瑜 蔡英文：我賣到中國的農產品破紀錄2019-02-13 20:55
影／台南立委補選 最強村姑「叫板」謝龍介辭議員2019-02-13 16:29
民進黨台南市議長跑票案 議長郭信良遭開除黨籍2019-02-13 14:44
延長管制出境 馬英九辦公室痛批民進黨違憲蠻幹2019-02-13 23:14
避談選總統的韓國瑜嗆蔡總統：要把2300萬人民帶去哪？2019-02-13 17:56
蘭嶼護理師墜機殉職撫卹 銓敘部終認定符合冒險犯難2019-02-13 16:59
從新郎不是我到咿咿啊啊 當年換柱風暴 到底誰是負心漢？2019-02-13 08:00
被「最強村姑」嗆辭市議員 謝龍介陣營反打臉2019-02-13 19:36
搭直升機俯瞰愛河 韓國瑜：被空汙嚇一跳2019-02-13 13:13
內閣人事 李仲威接海委會、陳國恩接海巡署、吳密察掌故宮2019-02-13 08:30
監院調查管中閔案 列出四大類兼職但不移送司法2019-02-13 18:31
遭民進黨除名 郭信良以兩句詩表無奈2019-02-13 15:26
韓國瑜空中鳥瞰愛河 愛情摩天輪已找到6地點2019-02-13 11:09
移民署科員踹檢疫犬 網：不喜歡可以揍你嗎？2019-02-13 20:24
評╱陸、日兩海上強權環伺 陳國恩接海巡挑戰艱鉅2019-02-13 13:08
九份計次停車竟獲退費 葉毓蘭：沒坑殺令我回味無窮2019-02-13 09:54
談統獨議題 柯文哲用「國家」這兩個字解決2019-02-13 16:41
韓冰美照助生意翻倍 六合夜市一家要以韓冰之名捐弱勢2019-02-13 11:59
國民黨中常會要求執政15縣市首長宣示支持年改憲2019-02-13 18:51
政黨滿意度民調…國民黨41％ 大幅高於民進黨及時力2019-02-13 11:35
監院通過 阿扁當初遭「換法官」影響他的被告人權2019-02-13 17:52
【重磅快評】卜睿哲的弦外之音 蔡政府聽懂了嗎？2019-02-13 15:43
喜樂島推台獨公投 AIT明確表態：不支持2019-02-13 12:53
海委會準主委李仲威…當年問他接海巡署長 「得問我媽」2019-02-13 12:05
勞動部廣告「國旗掛反了」！菲律賓竟變成「戰爭中」2019-02-13 22:13
對準馬、吳？涉國安出境延長管制列民進黨優先法案2019-02-13 22:23
國民黨太陽互燒？徐巧芯：真的看不下去2019-02-13 14:58
王金平重提換柱引混戰 馬英九：大家應該向前看2019-02-13 10:18
郭信良遭民進黨除名 中評會：5年內不得再入黨2019-02-13 16:15
韓國瑜批判蔡總統兩岸政策 陳致中反嗆韓「鬼打牆」2019-02-13 23:21
為何「咿咿啊啊」？ 王金平：洪秀柱不了解背後的難題2019-02-13 14:10
開「三重吃透透」直播 余天：自己北上第一站也在三重2019-02-13 16:02
請國民黨15縣市挺年金釋憲 沈智慧：退休基金被綠虧垮2019-02-13 22:05
蘭嶼護理師符冒險犯難 銓敘部通過給予最高撫卹2019-02-13 16:57
故宮新院長吳密察 早早主張翠玉白菜等器物遷南院2019-02-13 11:14
故宮新院長吳密察：「故宮台灣化」是假議題2019-02-13 13:05
韓國瑜批蔡 總統府：趕快專心市政落實政見2019-02-13 14:56
總統大選贏不了柯文哲？ 王鴻薇建議「徵召」韓國瑜2019-02-13 13:33
談4年從政心得 柯文哲笑稱：重學怎麼辨別謊話2019-02-13 16:59
留言