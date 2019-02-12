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花文再戰！張花冠表態回鍋選嘉縣山區立委

2019-02-12 23:27聯合報 記者魯永明／嘉義縣報導

嘉義縣長張花冠兩屆縣長任滿卸任，有意回鍋角逐山區立委，在重要路口掛賀年看板，部分...
嘉義縣長張花冠兩屆縣長任滿卸任，有意回鍋角逐山區立委，在重要路口掛賀年看板，部分看板與立委陳明文賀年看板並列。 記者魯永明／攝影
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2屆任期「做好做滿」的嘉義縣前縣長張花冠，至今未獲中央安排職務，日前傳出她將接任台灣菸酒公司董事長，她不改直言本色說「沒這回事」 ，表態會選山區立委，還建議立委陳明文爭取不分區立委；陳明文昨回批說「少點權謀、顧全大局」。

陳明文與張花冠曾是長期政治夥伴，去年民進黨縣長初選，張花冠支持的議長張明達，輸給陳明文力挺的翁章梁，恩怨情仇至今難解，兩人為縣長接班人撕破臉，張花冠的副縣長吳芳銘退黨參選也落敗，張花冠控告陳明文摟肩涉性騷擾的官司未了。張表態回鍋選立委，2020年立委選舉可能再戰陳明文，埋下「花文大戰延長賽」伏筆，未演先轟動。

「我不會爭取入閣，我會走自己的路。」張花冠說，陳明文是蔡英文總統身邊的紅人，她建議陳明文去爭取不分區立委，由她來選山區立委，民進黨在嘉義縣就可以多一席立委，她將爭取黨內提名。

陳明文說，他是山區立委，做好選區服務是當前要務，不分區立委提名是黨中央權責，不是誰要誰去爭取，更不可能是檯面下的利益交換，「我以民意為依歸，做好當下工作，不必賦予太多的權謀。」

陳也談到，2020年總統與立委選舉須做整體考量，誰參選對嘉義縣未來、山區發展，乃至於對民進黨的大局最有幫助，才是最重要的思考方向，絕非淪為個人私心或利害關係。

張花冠過年期間在重要路口掛上賀年看板「花田喜彘、還君明豬」，讓地方嗅出回鍋參選意向，部分看板還與陳明文賀年看板並列，頗有互別苗頭味道。

陳明文張花冠民進黨
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