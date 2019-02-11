春節30萬人次搭旗津渡輪 韓國瑜擔心渡輪駕駛也罷工

2019-02-11 17:44 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜今天下午到前金區萬興宮發放紅包時透露，中午利用空檔去看高雄輪船公司，現在華航罷工，因為過度疲勞駕駛，他擔心開船萬一疲勞駕駛也來個罷工，就不得了，他趕快去看一下，結果才知，這幾天過年，才知道他們很辛苦，春節期間搭船到旗津的，光搭渡輪的就有30萬人次，韓國瑜說，到高雄來的人越來越多，呼籲所有店家要注意服務品質。

韓國瑜說，30萬人次搭旗津渡輪，這是好厲害的數字，現在全台灣、全世界都在看高雄，「我們千萬不漏氣 !」

韓國瑜說，昨天碰到雲林最鄉下的台西婦女會開會，婦女會委員告訴他，現在調查去旅遊三天兩夜要去哪裡？全部都舉手說要去高雄，總共有五部遊覽車，當場就報名滿三部，還有重型機車1500輛原要去花蓮兩天一夜，也全部轉方向要來高雄。

他接著說，上午接到一個團體是上海回來的台商，想要回到自己的家鄉投資，報名200名，但人太多，只有一部遊覽車的容量，所以來了45位，都是來看高雄的投資，過完年後工業總會包括石油、鋼鐵、電子業共有130多家大老闆要來高雄，韓說，藉此機會要拜託大家，士農工商各行各業「我們一定要重視服務的品質，拜託大家!」。