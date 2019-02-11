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罷工還要定預告期？ 勞團怒吼：天大玩笑

春節30萬人次搭旗津渡輪 韓國瑜擔心渡輪駕駛也罷工

2019-02-11 17:44聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

高雄市韓國瑜今天下午到前金區萬興宮發放紅包時透露，中午利用空檔去看高雄輪船公司，現在華航罷工，因為過度疲勞駕駛，他擔心開船萬一疲勞駕駛也來個罷工，就不得了，他趕快去看一下，結果才知，這幾天過年，才知道他們很辛苦，春節期間搭船到旗津的，光搭渡輪的就有30萬人次，韓國瑜說，到高雄來的人越來越多，呼籲所有店家要注意服務品質。

韓國瑜說，30萬人次搭旗津渡輪，這是好厲害的數字，現在全台灣、全世界都在看高雄，「我們千萬不漏氣 !」

韓國瑜說，昨天碰到雲林最鄉下的台西婦女會開會，婦女會委員告訴他，現在調查去旅遊三天兩夜要去哪裡？全部都舉手說要去高雄，總共有五部遊覽車，當場就報名滿三部，還有重型機車1500輛原要去花蓮兩天一夜，也全部轉方向要來高雄。

他接著說，上午接到一個團體是上海回來的台商，想要回到自己的家鄉投資，報名200名，但人太多，只有一部遊覽車的容量，所以來了45位，都是來看高雄的投資，過完年後工業總會包括石油、鋼鐵、電子業共有130多家大老闆要來高雄，韓說，藉此機會要拜託大家，士農工商各行各業「我們一定要重視服務的品質，拜託大家!」。

韓國瑜說，高雄好不容易等到這個發展的機會，高雄人一定要愛惜羽毛，要有熱情的笑容、高品質的服務，還有良好的商品，這是高雄市一定要給外來客提供的，未來的一年一定是很棒!很棒!

高雄市長韓國瑜今天下午到前金區萬興宮發放紅包時透露到高雄的人潮越來越多，呼籲所有...
高雄市長韓國瑜今天下午到前金區萬興宮發放紅包時透露到高雄的人潮越來越多，呼籲所有店家要要做好服務品質。記者謝梅芬／攝影
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韓國瑜罷工高雄市

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