華航機師罷工 綠委憂處理不好恐影響選舉

2019-02-11 12:42 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



華航機師罷工持續，民進黨立委許智傑認為，這次華航罷工，交通部應比較各國的飛行時數平衡點做建議，華航讓步到較優的美國標準，工會也不能要求超過美國，趕快讓事件落幕。

許表示，罷工是勞工權力，原則上不該用預告期去影響勞工行使權力，但大眾運輸業影響民眾生活重大，應該參考他國經驗設立預告期，例如法國2天、英國7天、日本10天、愛爾蘭14天及加拿大17天等。至於實際天數要幾天，大家再來討論。