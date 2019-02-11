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新春開工不團拜 民進黨戰鬥團隊直接上工

2019-02-11 12:17聯合報 記者林麗玉╱即時報導

迎戰2020，民進黨年假過後戰鬥團隊已定位，「變陣型」將啟動與社會各界「大對話」。今新春開工第一天，黨中央無新春團拜，但戰鬥團隊已密集開會。

民進黨中央年後陣型改變，首要戰鬥團隊新一波黨務人事改組，民進黨不分區立委林靜儀接任國際部主任；原青年部主任何孟樺轉接網路部主任，前北市議員顏若芳接掌青年部，組織部則由前北市議員李慶鋒主掌，加上黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉總掌舵，中生、年輕世代戰鬥團隊已成形。

戰鬥團隊國際部主任林靜儀一早已在臉書提到「捲起袖子，上工了！」。她表示，未來黨中央會加強與立法院、行政院的合作連結，加強向國際發聲，尤其選舉年，她的工作就是強化台灣在民主、自由等各方面發展在國際能見度、並往外拓展更多國際關係，有助兩岸困境解決。至於下半年蔡總統出訪行程，是否過境紐約，她也透露自己下個月10號將到紐約參加「婦女地位論壇」，會先到美國尋求當地夥伴協助。

至於民進黨去年底九合一慘敗，主因是柯流、韓流強大攻勢，青年部主任顏若芳認為，2020選戰極有可能是綠藍白三強局勢，怎麼樣贏得中間、年輕選民支持，民進黨勢必要讓年輕人感受得到施政，瞭解年輕人關心什麼？怎麼樣抓住年輕人眼球。顏也坦言，蘇揆上任後，要閣員人人學開直播當網紅，但「網紅的確不是人人適合」，她則建議應作自己，她也舉柯文哲為例，「之所以柯粉多，是因為柯都在做自己」。

除了加強網路空戰布局，這次的戰鬥團隊，陸軍組織也將大幅啟動改造，主責陸軍的組織部主任李慶鋒坦言，過去民進黨黨員數曾達百萬人，但現僅剩26萬，怎樣找回老朋友，是穩固民進黨基本盤首要，另外這26萬黨員當中，35歲以下年輕人僅占1成，組織部的第二大重點工作，就是去思考黨未來如何吸引更多年輕黨員加入。

至於第三大重點工作，則是強化黨員間行動社群連結，他坦言，2018選舉空戰打得熱烈，但民進黨組織黨員這部分相當欠缺，一旦有負面議題，無法透過社群媒體辯護，很容易在空戰中被帶走風向，未來選戰主軸，陸軍絕對需空軍的網路配合，打陸空聯合選戰。

民進黨主席卓榮泰（左）秘書長羅文嘉（右）。圖／聯合報系資料照片
民進黨主席卓榮泰（左）秘書長羅文嘉（右）。圖／聯合報系資料照片
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