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到議會領三紅包 侯友宜：最開心一天

2019-02-11 11:41聯合報 記者王敏旭╱即時報導

新北市長侯友宜（右2）今到新北市議會新春團拜，儘管新北市預算仍未審過，侯友宜承諾...
新北市長侯友宜（右2）今到新北市議會新春團拜，儘管新北市預算仍未審過，侯友宜承諾會要求各局處長、3位副市長全力溝通。記者王敏旭／攝影
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新北市長侯友宜今到新北市議會新春團拜，儘管新北市預算仍未審過，侯友宜承諾會要求各局處長、3位副市長全力溝通外，也笑說出社會後都在發紅包，但來議會能領到議長、副議長、秘書長的紅包，領這三包紅包是最開心的一天。

新北市議會副議長陳鴻源致詞指出，因為預算還沒審完，要拜託大家多輔導一下，因為畢竟有些新議員不了解，希望預算改快審完幫市民作出建設，也要拜託侯市長秉著高人氣，為新北帶來新希望，讓老闆姓過更好的生活。

侯友宜說，陳副議長再三提醒，蔣議長碰到他也耳提面命，今年預算還要再打拚，府會溝通以外，也要讓議員知道很多狀況，今天高人氣不代表明天還有這樣的機會，如果不打拚沒建設，機會會越來越少。

侯友宜受訪時提到，今年預算本來在去年就要過了，但在審預算過程當中，大家有不同聲音、看法，他會非常充分尊重議會，大家還有不同的想法的時候，他已經要求各局處要全力溝通，三個副市長也要全力協助。

侯指出，他會盡全力跟議員報告，能盡快在二月份開臨時會，馬上有效果通過預算，大家會並肩作戰齊力解決這問題，很多建設市民都在殷殷期待，預算通過以後趕快投入建設裡面。

至於目前預算未過是否影響建設，侯友宜表示，該做例行事還是一直在推動，當然議會預算通過是非常大得支持力量，規劃歸規劃，未來還是要靠預算來執行，這部分他還是要非常努力。

新北市長侯友宜（右2）今到新北市議會新春團拜，儘管新北市預算仍未審過，侯友宜承諾...
新北市長侯友宜（右2）今到新北市議會新春團拜，儘管新北市預算仍未審過，侯友宜承諾會要求各局處長、3位副市長全力溝通。記者王敏旭／攝影
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新北市長侯友宜今到新北市議會新春團拜，侯笑說，出社會後都在發紅包，但來議會能領到...
新北市長侯友宜今到新北市議會新春團拜，侯笑說，出社會後都在發紅包，但來議會能領到議長、副議長、秘書長的紅包，領這三包紅包是最開心的一天。記者王敏旭／攝影
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新北市長侯友宜今到新北市議會新春團拜，侯笑說，出社會後都在發紅包，但來議會能領到...
新北市長侯友宜今到新北市議會新春團拜，侯笑說，出社會後都在發紅包，但來議會能領到議長、副議長、秘書長的紅包，領這三包紅包是最開心的一天。記者王敏旭／攝影
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