柯媽受訪時為兒子選總統試水溫？柯P：take it easy

2019-02-11 11:26 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



今天是農曆年後正式開工的第一天，台北市長柯文哲一早就到議會進行新春團拜，對於新年新希望，柯文哲笑說，現在列管的東西一大堆，要做都做不完，反正就是每天認真工作就行了。

至於本周六要到台中參加「台中柯粉慶功宴」，是不是在為2020總統大選鋪路？柯文哲說，上次選舉，募款有七成是來自台北市以外，甚至有很多外縣市志工來幫忙，所以該去答謝的還是要去答謝。

根據「網路溫度計 Daily View 」統計，從2月2日至2月8日，總計7天，人在台灣，祭出「貓狗牌」的總統蔡英文，又或是找來「網紅」合拍影片的柯文哲，網路聲量都遠輸在峇里島放假的高雄市長韓國瑜。

對此，柯文哲表示，本來就不可能每天聲量都很高啊，現階段當然是韓國瑜、蔡英文的網路聲量比較高，過年期間和網紅合拍影片只是搏君一笑，大家高興就好了，沒有什麼特別目的。

此外，柯媽何瑞英日前受訪時，被問到兒子會不會選總統，卻首度鬆口表示要看全民的意思，還說已經和蔡英文兩不相欠。

對此，柯文哲笑說，活在世界上本來就沒有誰欠誰，「take it easy」，放輕鬆一點就好了。

對於柯文哲春節期間的網路聲量下降，民進黨市議員張茂楠認為，如果沒有新的議題，又或是議題不受大家重視，網路聲量降低是必然的，之後就看柯文哲有沒有什麼新招、新話題，又或是新的政治概念，況且如果當政者沒有提出一個和人民需求契合的政策，聲量都會下降。

張茂楠還說，柯媽愛子心切，當然會希望可以掌握唯一機會把兒子推出去，不過也要看大家的共識，感覺柯媽是在試水溫。