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影／國民黨新春團拜 黨內大老齊現身

2019-02-11 10:47聯合報系攝影中心 記者胡經周╱即時報導

國民黨今天舉行新春團拜，包括國民黨主席吳敦義、前總統馬英九、新北市前市長朱立倫、前主席吳伯雄、立法院前院長王金平等都出席，一起向黨內同志拜年。

吳敦義致詞時表示，面對2020年總統大選要全黨同心，共同努力贏回執政；他也批評民進黨執政，發生華航機師罷工、殺人分屍案、兩岸關係停滯不前等問題，並指出國民黨最重要的責任是重建廉能而有效率的政府，拼經濟讓全民賺大錢。

國民黨今天舉行新春團拜，包括國民黨主席吳敦義（中）、前總統馬英九（右三）、新北市...
國民黨今天舉行新春團拜，包括國民黨主席吳敦義（中）、前總統馬英九（右三）、新北市前市長朱立倫（右二）、前主席吳伯雄（左三）、立法院前院長王金平（左一）等都出席，一起向黨內同志拜年。記者胡經周／攝影
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國民黨今天舉行新春團拜，黨主席吳敦義現場發紅包。記者胡經周／攝影
國民黨今天舉行新春團拜，黨主席吳敦義現場發紅包。記者胡經周／攝影
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