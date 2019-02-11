【重磅快評】韓冰世堅只互贈禮？ 莫忘其中「世間情」

2019-02-11 10:35 聯合報 主筆室



高雄市長韓國瑜新年禮物一對手表，是台北市議員王世堅送的。圖／本報資料照 分享 facebook

高雄市長韓國瑜出席愛河燈會開幕式，手上新表成了話題，原來是「敵營大將」台北市議員王世堅所贈。王世堅則解釋，其實是緣於元旦生日時先收到韓國瑜女兒韓冰的馬卡龍、巧克力及哈密瓜，讓他相當開心，才送韓氏父女對表當作回禮。

韓冰破冰、世堅有情…，其實在這些人間俗事的禮多人不怪、禮尚往來的背後，更多的是值得其他政治人物深思的細膩思考，若缺了人情冷暖、沒了相互尊重，終究會被世人看破只是網路政治操作。

韓國瑜在兩年多前擔任北農總經理時赴台北市議會接受王世堅質詢，當時王世堅語氣激動，還一度稱韓國瑜是「流氓」。殊不知這段質詢，正是韓流興起的源頭與幕後重要功臣；更不要忘了王世堅去年被問到韓國瑜若當選高雄市長該怎麼辦時，曾說「不可能的事情啦，倘若發生這狀況，否則我又要再去跳海了」。更可說為韓的當選發揮了臨門一腳。

王世堅與韓國瑜雖屬不同政治陣營，卻也未到誓不兩立之絕境；更不要忘了，就算許多綠營人士視王世堅為「豬隊友」，他可仍是代表民進黨高票當選台北市議員。若看得透台灣政壇，當會發現，政治，不就那麼回事？檯面上與檯面下，又豈可一概而論？

至於對表引起網友瘋狂討論，甚至網路上還賣到缺貨、被網友戲稱是「扶龍命格表」、暗諷有人PLP，或是說韓國瑜政治手腕高明、會高級統戰，容或均有其衍伸解讀的邏輯，只是，若如果雙方只顧自己行銷，而少了對對方的尊重、少了屬於庶民百姓的人情之常，這波互相贈禮恐怕真只會成為收買拉攏的陰謀論。

易言之，若從政治操作解讀，敵對的韓、王當然藉機成功相互拉抬網路人氣，但更重要的是，雙方顯然皆深諳尺度之拿捏，豈不見韓國瑜表示「他（王世堅）說大家政黨政治的理念不一樣，但是好東西與好朋友欣賞，所以送我一隻手表過年」；王世堅也表示，韓冰收到表後有回簡訊詢問他韓國瑜戴了好不好？他回覆告知「即便是政敵也該互相尊重」。

國瑜真只是禿子？世堅又豈是「凶殘恰吉」？幾百元的馬卡龍、巧克力及哈密瓜，幾千元一隻的表，換來相對巨量又正面的網路聲量，箇中巧妙，還真值得藍綠各個有意競逐大位者好好思量呀！