獨／傳 「內定」台水公司董座 魏明谷：不知道

2019-02-11 09:51 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



去年底競選連任失利，「失業」一個多月的彰化縣前縣長魏明谷傳出即將找到工作！近日地方政壇盛傳，行政院將安排魏明谷接任最近爆出緋聞請辭的郭俊銘遺缺，即台灣自來水公司董事長；至於目前也懸缺的台灣菸酒公司董事長，傳出內定是兩屆任滿的前嘉義縣長張花冠。

針對可能接任台水董座的傳聞，今天上午魏明谷接受記者電話訪問說，「剛過完新年長假，最近忙著輔選，我不知道這件事，也未被徵詢」。

郭俊銘和魏明谷同屬民進黨新潮流派系，蔡英文當選總統後，郭俊銘出任台水公司董座，去年12月間有人向媒體爆料，媒體跟拍後在今年1月23日圖文報導他疑有婚外情的緋聞，當天下午他自動請辭董事長。至於台灣菸酒公司，前董事長吳容輝受邀返鄉出任嘉義縣副縣長，去年12月24日離職後，財政部指派國產署署長曾國基暫代董事長至今。

去年底九合一選舉後，彰化縣第一選區國民黨籍立委王惠美當選縣長，縣選委會宣布3月16日辦理補選，國民黨提名曾擔任彰化縣副縣長、現為勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長柯呈枋，民進黨提名兩屆任滿的鹿港鎮長黃振彥；昨天下午，民進黨黨主席卓榮泰到鹿港參加黃振彥競選總部成立大會後，地方政壇傳出內閣改組已大致就定位，魏明谷內定接台水公司董座的好消息。