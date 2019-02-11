親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
六都市長拚市政
2020誰來選總統
立委補選第二波
春節交通一把抓
政治
軍事
綜合

王世堅回贈對表 學者：韓國瑜一家的高級統戰

機師工會罷工影響！華航開盤爆量重挫 跌破10元

獨／傳 「內定」台水公司董座 魏明谷：不知道

2019-02-11 09:51聯合報 記者何烱榮╱即時報導

去年底競選連任失利，「失業」一個多月的彰化縣前縣長魏明谷傳出即將找到工作！近日地方政壇盛傳，行政院將安排魏明谷接任最近爆出緋聞請辭的郭俊銘遺缺，即台灣自來水公司董事長；至於目前也懸缺的台灣菸酒公司董事長，傳出內定是兩屆任滿的前嘉義縣長張花冠。

針對可能接任台水董座的傳聞，今天上午魏明谷接受記者電話訪問說，「剛過完新年長假，最近忙著輔選，我不知道這件事，也未被徵詢」。

郭俊銘和魏明谷同屬民進黨新潮流派系，蔡英文當選總統後，郭俊銘出任台水公司董座，去年12月間有人向媒體爆料，媒體跟拍後在今年1月23日圖文報導他疑有婚外情的緋聞，當天下午他自動請辭董事長。至於台灣菸酒公司，前董事長吳容輝受邀返鄉出任嘉義縣副縣長，去年12月24日離職後，財政部指派國產署署長曾國基暫代董事長至今。

去年底九合一選舉後，彰化縣第一選區國民黨籍立委王惠美當選縣長，縣選委會宣布3月16日辦理補選，國民黨提名曾擔任彰化縣副縣長、現為勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長柯呈枋，民進黨提名兩屆任滿的鹿港鎮長黃振彥；昨天下午，民進黨黨主席卓榮泰到鹿港參加黃振彥競選總部成立大會後，地方政壇傳出內閣改組已大致就定位，魏明谷內定接台水公司董座的好消息。

去年12月25日，魏明谷「失業」後自我調適很快，很接地氣的樂當直播網紅，經常上臉書與支持者互動；上月28日他為幫華山基金會和喜憨兒募愛心年菜，在臉書首度大秀「笑果」十足的廚藝，呼籲大家一起關心弱勢家庭、獨居老人。

彰化縣前縣長魏明谷去年競選連任失利後，心情調適很快，樂當直播網紅，上月底幫華山基...
彰化縣前縣長魏明谷去年競選連任失利後，心情調適很快，樂當直播網紅，上月底幫華山基金會和喜憨兒募愛心年菜，在臉書首度秀廚藝的情形。聯合報系資料照片／擷自魏明谷臉書
分享
彰化縣前縣長魏明谷去年競選連任失利後，心情調適很快，樂當直播網紅，上月底幫華山基...
彰化縣前縣長魏明谷去年競選連任失利後，心情調適很快，樂當直播網紅，上月底幫華山基金會和喜憨兒募愛心年菜，在臉書首度秀廚藝的情形。聯合報系資料照片／擷自魏明谷臉書
分享

魏明谷民進黨

相關新聞

政治咖賀年糗事多 但還沒人能贏這4字

2019-02-11 08:00

王世堅回贈對表 學者：韓國瑜一家的高級統戰

2019-02-11 08:27

熱門選區 藍委卡位爆炸

2019-02-11 01:10

2020立委選情 兩大變數讓綠委人人自危

2019-02-11 00:46

2020台南立委一選區／綠爭奪初選 藍冒出黑馬

2019-02-10 23:54

設正直辦公室 李進勇：不再參選

2019-02-10 23:51

台中2020立委選舉 藍多人表態

2019-02-10 23:10

備戰2020立委選舉 新北擬參選人黏大咖走春

2019-02-10 23:09

游錫堃悼念黃爾璇 反問民進黨是否記得初衷？

2019-02-10 21:14

備戰立院總質詢 蘇揆過年沒放假盤點政策

2019-02-10 21:12

立委選舉熱鬧了 台南一選區年後藍綠現新局

2019-02-10 20:56

梵蒂岡主教訪台 袪除梵中建交疑慮

2019-02-10 20:45

影╱南一中校友聯誼會強碰 高育仁要王金平別說政治

2019-02-10 20:06

王金平出席母校聯誼餐會 朱立倫岳父同台

2019-02-10 19:56

影／馬英九走廟發福卡 要大家發大財

2019-02-10 17:15

核四不給參觀 台大醫：這和威權時代報禁沒兩樣

2019-02-10 16:31

調整行政區救經濟 台聯倡議一都七市

2019-02-10 14:48

台美合辦區域對話 美宗教自由大使將來台

2019-02-10 14:48

悼念黃爾璇 羅文嘉：獨裁體制從不會自行改變

2019-02-10 14:15

悼念黃爾璇 卓榮泰：民進黨永遠的秘書長

2019-02-10 14:14

虎尾成立正直辦公室 李進勇：從此不再參與公職選舉

2019-02-10 14:09

跟著馬英九走廟 福旺發財4款福卡集到手

2019-02-10 13:45

黃爾璇辭世 羅文嘉：戒慎恐懼才能不負時代所託

2019-02-10 13:01

同婚專法意見待整合 立法時間緊迫

2019-02-10 12:09

童振源駐曼谷一年半 加強台泰民間交流

2019-02-10 12:05

影／馬英九三重發福卡 不忘冷笑話 ：發福就請看著辦

2019-02-10 11:13

加強公投連署真實性 綠委提修法恢復檢附證明

2019-02-10 11:09

習近平嗆武統台灣 我軍事將領出身大使這樣回應

2019-02-10 10:27

孫大千：蔡總統別只出一張嘴 7天國假還勞工吧！

2019-02-10 08:20

雅思改我名稱 外交部感謝英國議員聲援

2019-02-10 00:43

邦交穩？ 教廷達托索總主教訪台

2019-02-10 00:32

托育準公共化上路半年 立院法制局：劣幣逐良幣

2019-02-10 00:20

接地氣？ 民進黨中央攬才 4成找民間

2019-02-10 00:02

外長推特開砲 網友讚「帥炸」

2019-02-09 23:58

衝聲量！財金部會 也在瘋臉書

2019-02-09 23:31

民進黨創黨十八人黃爾璇辭世 總統至感不捨與哀悼

2019-02-09 22:08

筆戰網紅暴紅 財政部正妹小編：很有成就感

2019-02-09 20:54

影／馬氏幽默來一發 祝福「大賺錢、賺大錢、錢大賺」

2019-02-09 18:29

柯建銘：虐童酒駕預告罷工 三案擬列優先法案

2019-02-09 17:18
看更多

熱門文章

送表大揭密！ 王世堅：因為收到韓冰的巧克力

2019-02-10 12:15

店家如再哄抬物價 韓國瑜：市府列不推荐名單

2019-02-10 11:47

習近平嗆武統台灣 我軍事將領出身大使這樣回應

2019-02-10 10:27

旗津賣一盤鳳螺500被嫌貴？台中業者：一斤600是行情

2019-02-10 13:32

2020立委選情 兩大變數讓綠委人人自危

2019-02-11 00:46

虎尾成立正直辦公室 李進勇：從此不再參與公職選舉

2019-02-10 14:09

王世堅送父女表 韓國瑜：他真是非常有感情的議員

2019-02-10 12:12

王世堅回贈對表 學者：韓國瑜一家的高級統戰

2019-02-11 08:27

志願役士兵變IDF女飛官 郭文靜創國軍首例

2019-02-10 17:10

高捷、輕軌、渡輪人擠人 韓流吸客春節大爆發

2019-02-11 00:25

過年柯文哲蔡英文拚直播 網路聲量還是輸出國的韓國瑜

2019-02-10 12:03

政治咖賀年糗事多 但還沒人能贏這4字

2019-02-11 08:00

會送柯文哲手表？王世堅：over my dead body

2019-02-10 12:25

國軍漢光35號演習 規畫戰機起降花壇戰備道

2019-02-10 17:19

盧秀燕新春經濟第一砲 邀百位重量級台商訪台中

2019-02-10 11:15

春節國5高乘載再失靈 學者籲：3人改4人或乾脆取消

2019-02-10 19:24

熱門選區 藍委卡位爆炸

2019-02-11 01:10

立委選舉熱鬧了 台南一選區年後藍綠現新局

2019-02-10 20:56

新聞眼／韓流猛吸客 保溫才能發大財

2019-02-11 00:40

高雄金銀河燈會好擠 夜市延後熄燈

2019-02-11 00:48

核四不給參觀 台大醫：這和威權時代報禁沒兩樣

2019-02-10 16:31

要提前宣布選總統？ 王金平：不用啦！日期已決定好了

2019-02-10 09:56

春節假期結束 國防部長通告全軍：重要戰演訓接踵而至

2019-02-10 17:32

國道北返路況綠油油 網友笑：上午交通嚴重順暢

2019-02-10 14:56

游錫堃悼念黃爾璇 反問民進黨是否記得初衷？

2019-02-10 21:14

春節連假擠爆台東 沿途都是停車場

2019-02-10 23:57

影╱南一中校友聯誼會強碰 高育仁要王金平別說政治

2019-02-10 20:06

影／找韓國瑜當副手？ 王金平：他不會那麼傻

2019-02-10 11:15

國5塞到今凌晨 爆年假最大車流量

2019-02-10 10:28

網路聲量輸韓國瑜 「柯文哲除了好笑，就沒更多了」

2019-02-10 13:28

初選採黨員投票？謝國樑憂恐使黨內同志觸法

2019-02-10 12:00

2020台南立委一選區／綠爭奪初選 藍冒出黑馬

2019-02-10 23:54

百餘台商訪中市 有人馬上承諾投資億元

2019-02-10 16:58

韓國瑜出國度假網路聲量仍第一 專家：龜息大法話題足

2019-02-10 12:05

影／馬英九三重發福卡 不忘冷笑話 ：發福就請看著辦

2019-02-10 11:13

調整行政區救經濟 台聯倡議一都七市

2019-02-10 14:48

過年拚聲量！蔡英文、柯文哲好忙 仍不敵放假的韓國瑜

2019-02-10 13:27

民進黨戰鬥團隊就定位 林靜儀接國際部主任

2019-02-11 02:09

韓國瑜何時站台？鄭世維：他叫我別擔心、一定會來

2019-02-10 11:15

台中2020立委選舉 藍多人表態

2019-02-10 23:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top