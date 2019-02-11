王世堅回贈對表 學者：韓國瑜一家的高級統戰

2019-02-11 08:27 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



曾與韓國瑜在台北市議會對槓的台北市議員王世堅，買了對表送給高雄市長韓國瑜、女兒韓冰，表示是收到韓冰送的甜點、水果的回禮，並說即便是政敵也應該要互相尊重。文化大學新聞系主任胡幼偉在臉書發文說韓國瑜政治手腕高明，會高級統戰，韓家確有帝王之術。

胡幼偉認為韓國瑜與台北市長柯文哲、前立委陳其邁都是朋友，與藍營的王金平、吳敦義等人也有交情，至少沒過節。他指出，韓冰先送王世堅禮物，就把阿堅逼入了絕境，不跟老韓一家做朋友也不行了。論及政治手腕之高明，韓家確有帝王之術與帝王之象。

他回頭酸台北市長柯文哲，說超越藍綠根本是空話，除了傻笑什麼都不懂。

胡幼偉臉書全文：

老韓，這人厲害，不簡單！

看出來了嗎？他的政治謀略就是：天下大亂、各路實力派人物彼此廝殺，但跟我老韓，卻都是朋友。至於過街老鼠型的政壇小癟三或魯蛇，就懶得理你了。

看看！綠的，柯文哲和王世堅彼此互殺，但跟老韓，都是朋友。其邁，跟老韓也是朋友。

藍的呢，王金平跟老韓，那當然沒話說。吳敦義，勸老韓選市長的人，跟老韓也有義薄雲天的交情，老馬老朱，至少跟老韓都沒過節。吳王朱，為選總統，馬上就要彼此互殺，但跟老韓都沒問題，而且，都需要老韓的支持。

柯文哲什麼超越藍綠，根本是空話、做夢！藍綠實力派人物都不敢隨便惹老韓，都要對老韓客客氣氣的，這才是藍綠盡收韓家囊中的高段政治本事。

什麼叫統戰？這就是統戰！高級統戰！

老韓，不愧是東亞所畢業的，書有讀通！