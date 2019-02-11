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政治咖賀年糗事多 但還沒人能贏這4字

孫大千：黨初選比民進黨晚2個月 擺明要「打假球」？

2019-02-11 08:20聯合報 記者林麗玉╱即時報導

2020總統大選國民黨初選機制未定，黨主席吳敦義重申，黨內初選會按過去期程，應該在四、五、六月。國民黨前立委孫大千今臉書認為「這真是損人不利己」，他憂心，「再這麼拖下去，不但『相公』聽不了牌，恐怕連原本『天聽』的那一家，也胡不了牌了！」國民黨要比民進黨晚兩個月才推候選人，這不是擺明要「打假球」嗎？

孫大千提到，這是國民黨第一次真正辦理多人角逐的總統黨內初選，既然如此，黨中央開口閉口的，「依照慣例在六月底以前完成提名」的說法，究竟是要依照哪門子的慣例啊？

其次，國民黨現在是在野黨，並不具備執政的優勢。因此，國民黨的候選人需要更多的時間，進行全國的布局，以及面對民眾的對話。結果，國民黨居然還要比民進黨晚兩個月才能推出候選人，這不是擺明要「打假球」了嗎？

孫表示，這一次的黨內初選，因為有多人競爭，初選結束後，勝出者恐怕需要一段漫長的時間，才能針對對方的競選團隊，和支持群眾進行整合，倘若黨內無法團結合作，一致對外，最後也難以贏得2020年的總統大選。如果，拖到六月底才完成黨內初選，搞不好，到大選投票時都還沒有辦法完成內部的整合工作。

孫提到，這次總統大選過程，國民黨產生總統候選人之後，非常有可能還需要和無黨籍甚至白色力量的參選人進行外部協調。照這樣無窮無盡的拖下去，到時候連黨內裂痕都搞不定了，哪有時間去處理黨外的合作問題呢？

圖/擷取自孫大千臉書。
圖/擷取自孫大千臉書。
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