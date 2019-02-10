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梵蒂岡主教訪台 袪除梵中建交疑慮

2019-02-10 20:45台灣醒報 記者邱文福╱台北報導

來自梵蒂岡羅馬天主教會的達托索總主教日前抵台主持一項重要宗教活動「宗座傳信善會亞洲地區主任委員會議」，對我國與教廷外交關係意義重大，外交部表示感謝。

外交部在新聞稿中說，梵蒂岡萬民福音部助理秘書長兼宗座傳信善會主席達托索總主教9日起訪台8天，我國表達誠摯歡迎。外交部說，達托索總主教係自2017年11月獲教宗方濟各任命，負責督導全球教區牧靈福傳業務，向來關注台灣天主教會發展，這次也是他相隔多年後再度訪台。

梵中建交傳聞不斷

去年此時起，梵蒂岡就傳出與中國簽署「主教任命」協議。當時義大利媒體《米蘭晚郵報》指出，中梵兩國已就簽署主教協議一事達成共識。報導甚至說，梵蒂岡未來可能將中華民國（台灣）大使館遷往義大利中部的馬耳他騎士團，或新成立台灣「文化對口機構」。

我外交部當時即發表聲明重申，梵蒂岡與中國的議題僅止於「教務」而非「政治」層面。並說梵蒂岡始終是台灣在人道慈善上不可或缺的夥伴。現任天主教台灣主教團主席、臺北區總主教洪山川在接受BBC中文訪問時也認為，梵中雙方雖就「主教任命」達成共識，但尚不構成所謂「外交締結條件」。

台梵關係微妙

副總統陳建仁去年底特地赴梵蒂岡參加前達托索總主教封聖大典，曾嘗試提出邀請教宗訪問台灣一事，但教廷竟發出聲明表示，沒有訪台計畫，該舉動曾引發外媒關注。蔡英文總統日前特別寫給教宗方濟各說，身為國家領導人，「為台灣找到生存發展的空間乃當務之急的責任」。這是回應中國官媒揚言把台灣變成「零邦交國」的企圖。

針對此次梵蒂岡萬民福音部助理秘書長兼宗座傳信善會主席達托索總主教的訪台，外交部除了表達歡迎，也表示其負責督導全球教區牧靈福傳業務，關注台灣天主教會發展，因此這次再度訪台非常單純，有益台梵關係的維持。

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