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影／馬英九走廟發福卡 要大家發大財

2019-02-10 17:15聯合報 記者陳聖文╱即時報導

大年初六，前總統馬英九在雙北市跑4間廟宇祈福並發放福卡，上午首站來到新北市三重義天宮，同時為三重立委補選候選人鄭世維拉抬選情。接著中午再到板橋知名的慈惠宮參拜，馬英九在致詞時表示，期盼台灣風調雨順、國泰民安，希望中華民國國運昌隆、全國人民安居樂業、兩岸關係繁榮和平，人民賺大錢、發大財。

馬英九今年發的祈福卡共有「福、旺、發、財」四款，每場發放的款式跟數量不同，有些民眾每場出席，跟著馬英九走廟，盼能蒐集全套，今天排隊領福卡的民眾也塞滿巷弄街道，也顯示馬英九的人氣人氣依舊火熱。

前總統馬英九今天(10日)中午到板橋知名的慈惠宮參拜，他在致詞時表示，期盼台灣風...
前總統馬英九今天(10日)中午到板橋知名的慈惠宮參拜，他在致詞時表示，期盼台灣風調雨順、國泰民安，希望中華民國國運昌隆、全國人民安居樂業、兩岸關係繁榮和平，人民膁大錢、發大財。記者陳聖文／攝影
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