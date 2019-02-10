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核四不給參觀 台大醫：這和威權時代報禁沒兩樣

2019-02-10 16:31聯合報 記者吳淑君╱即時報導

去年夏天，台大醫院前副院長王明鉅為推動「以核養綠」公投連署，發起三個梯次未婚男女揪團參觀核四龍門電廠，沒想到台電立刻下令禁止參觀，公投過了，經濟部仍堅持核四不重啟，至今也不給參觀，王明鉅說，這種故意阻礙資訊流通的作法，和30年前威權時代，為了不讓民眾知道更多資訊，而撼動威權本身所祭出的報禁、雜誌禁，又有什麼不同呢？

王明鉅在臉書PO文指出，民進黨政府去年雖然歷經大選慘敗與能源政策也被否決，卻完全無視民意希望台灣能繼續保有核能發電的選項，仍然要以各種不作為來堅持2025廢核，「以核養綠」公投的幾位發起人，將在今年繼續推動既有核電廠延役，以及核四龍門電廠重啟的二項公民投票。

有了去年不可思議與一連串奇蹟似地的公民連署經驗。他相信這二個公民投票案，一定可以順利獲得30萬人以上的公民連署。

王明鉅指出，核四龍門電廠，到底是「有人說」的浪費了3000億的破銅爛鐵拚裝車，還是他與王伯輝前廠長所認為，能為台灣提供十分之一基本電力的偉大公共建設，到今天為止，社會上爭議不斷。

去年夏天他為了推動「以核養綠」廢除電業法的公投連署，發起了三個梯次揪集未婚男生女生，大家一起去參觀攸關電價與未來競爭力的核四龍門電廠，沒想到台電公司就在活動展開報名後，立刻禁止了全國民眾去參觀核四龍門電廠。連台電官網上原本對全國開放參觀的資訊也立馬下架。

民進黨政府這麼害怕開放核四電廠參觀，是因為核四龍門電廠實在太好了，不能給全國民眾看到，免得大家看了之後和他一樣，根本不捨得把這個偉大的公共建設當成垃圾拋棄？還是核四龍門電廠，其實是部爛透了的拚裝車，所以給大家一看就會立刻更堅定廢核？

王明鉅說，這個天天喊著民主自由的政府，卻作出把核四電廠藏起來，不讓全國民眾知道到底核四蓋得好還是不好，這種故意阻礙資訊流通的作法，和30年前威權時代，為了不讓民眾知道更多資訊，而撼動威權本身所祭出的報禁、雜誌禁，又有什麼不同呢？

核四施工處表示，核四封存後，總公司認為這個階段下來，政策要往「停」的方向走，之前接受民眾參觀，和政策沒有很一致，後來有開會討論，決定還是跟著政策走，因此去年10月1日停止外界參觀，一年後也就是今年底再檢討評估是否開放參觀。核一和核三廠還是可以參觀，有興趣民眾可去那裡參觀。

以核養綠公投過了，經濟部仍堅持核四不重啟，至今也不給參觀。圖／本報系資料照
以核養綠公投過了，經濟部仍堅持核四不重啟，至今也不給參觀。圖／本報系資料照
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核四王明鉅公投
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