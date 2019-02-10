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悼念黃爾璇 羅文嘉：獨裁體制從不會自行改變

2019-02-10 14:15聯合報 記者丘采薇╱即時報導

民進黨秘書長羅文嘉表示，理想在心中，現實在身邊，一不小心，既會被理想拋却，又要被...
民進黨秘書長羅文嘉表示，理想在心中，現實在身邊，一不小心，既會被理想拋却，又要被現實吞沒。 圖／聯合報系資料照片
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民進黨創黨18人成員之一的總統府國策顧問黃爾璇昨天辭世，民進黨秘書長羅文嘉在臉書上發表悼念文，感謝民主前輩奉獻。他表示，獨裁體制從來不會自行改變，如果今日台灣可以有如此多黨、不管大小與立場，絕非從天而降，更非統治者一時良心發現、恩賜賞與，並提醒今年將是民進黨關鍵的一年。

羅文嘉說，黃爾璇是民進黨創黨秘密十人小組成員，在一片風聲鶴唳中民進黨成立，黃是第一、二屆黨秘書長。到今天他接下這工作是第十六屆。回首歷史，會讓人目光更清晰，知道台灣這段民主路是怎麼走過來。

羅文嘉指出，在踏入政治界前，黃爾璇在東吳大學政治系授課，教的是民主政治的基本價值與運作，內容與當時國民黨威權統治自然不符。

民國72年黃爾璇遭東吳大學解聘，稱東吳政治系事件。這與之前台大哲學系事件都是如出一轍，獨裁不容異議的典型結果，「獨裁體制從來不會自行改變，如果今日台灣可以有如此多黨、不管大小與立場，絕非從天而降，更非統治者一時良心發現、恩賜賞與。」

羅文嘉也強調，當年這群文化知識分子、本土政治菁英、青年政治工作者，不畏懼強權、隨時可能被消失，不受制輿論、決心強破決堤，才有今天的台灣民主成果，「苦難悲劇由他們個人承擔。甜美果實屬於全部人共享，包含當年的加害者。」

羅文嘉說，這就是歷史。滄桑與美麗具存，後人卻未必知曉，轉型正義的真諦正在避免重蹈歷史覆轍。2019年會是民進黨關鍵的一年，對比創立之初的艱辛與危險，這一代已經很幸運，「每個時代有屬於每個時代的使命，前人完成他們的責任與使命，我們呢？」

羅文嘉表示，理想在心中，現實在身邊，一不小心，既會被理想拋却，又要被現實吞沒，「如果我們不能戒慎恐懼、積極參與，只怕負了時代所託。與所有同志共勉。」

民進黨羅文嘉
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