虎尾成立正直辦公室 李進勇：從此不再參與公職選舉

2019-02-10 14:09 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ╱即時報導



去年拚連任敗選的雲林縣前縣長李進勇曾說「選後要留在家鄉，成立法扶辦公室，延續對家鄉的愛」，李今在虎尾的「正直辦公室」成立，他強調「辦公室全民服務，他從此絕不參與公職選舉」，致力提供縣民社福法扶、弱勢關懷等服務。

正直辦公室今揭牌，前副縣長丁彥哲、議長沈宗隆、虎尾鎮長丁學忠、土庫鎮長張榮麗、前北港鎮長張勝智出席、前古坑鄉長黃意玲等出席站台支持。

李進勇致詞時感性的說，選後不少人替他煩惱「勇伯這個年紀失業了，該何去何從」，他說，為了不讓大家煩惱太多，他擔任辦公室的主任委員，讓自己又有「頭路」了。

李進勇表示，從政28年，從民進黨地方黨部主委到縣市首長、部會副首長，一路走來他盡心盡力，過程中鄉親對他的鞭策都感念在心，最後在故鄉結束了政治生命，他也向眾人宣布，「辦公室全民服務，李進勇絕不參與公職選舉」。

李進勇指出，辦公室除提供縣民社福諮詢、法律扶助外，會持續關注公共議題並提供意見，讓縣政與民眾接地氣，另外，看見台灣受到對岸的一國兩制迫害，2020年總統大選，他要跟眾人一起守護這片土地。

沈宗隆也稱讚李進勇自任雲林縣代理縣長時，能力及正直態度始終如一，今天他以好友身分出席，除要為李進勇加油打氣外，未來正直辦公室辦理的服務案件，他會全力協助。