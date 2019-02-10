跟著馬英九走廟 福旺發財4款福卡集到手

2019-02-10 13:45 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



今年祈福卡共「福、旺、發、財」四款。圖／取自馬英九臉書 分享 facebook 前總統馬英九今天下午1點到中正區台北市台灣省城隍廟參香祈福，並將發放他親題的祈福卡，吸引不少民眾爭相排隊，最後一場則是下午2點半三重先嗇宮發送「財」字卡；因今年祈福卡共「福、旺、發、財」四款，從桃園來的吳先生將每一款福卡都搜集到手。

今年祈福卡共「福、旺、發、財」四款，每場發放的款式跟數量不同，每天會在臉書公布行程以及每場次發放的款式，有些民眾每場出席，跟著馬英九走廟，盼能蒐集全套。

台灣省城隍廟發送「發」字卡908張，其中住桃園的吳先生，在城隍廟將最後一張「發」字福卡拿到手，湊完全套，他自稱是馬英九建國中國的學弟，搜集全套希望能討個好兆頭。

馬英九致詞時表示，台灣省城隍廟是他擔任台北市長任內，經常訪問的，來到這裡非常快樂。城隍爺在中國宗教上是非常重要的職位，因城隍就是古時候的護城河，主管治安、司法，一向香火鼎盛，城隍廟也經常從事社會福利、社會教育工作，在地方發展上提供很大幫助，他今日來拜請城隍爺，希望中華民國國運昌隆、全國人民安居樂業、兩岸關係繁榮和平。

台灣省城隍廟董事長廖鴻昌也致詞表示，馬前總統今日到城隍廟發送很好的福卡發送給信眾，希望大家諸事大吉。