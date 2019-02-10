韓國瑜何時站台？鄭世維：他叫我別擔心、一定會來

2019-02-10 11:15 聯合報 記者 聯合報 記者 祁容玉 ╱即時報導



國民黨新北市三重立委補選參選人鄭世維今天二度與前總統馬英九合體，外界好奇鄭世維何時會找高雄市長韓國瑜站台，鄭世維說，有透過高雄市副市長李四川與韓市長聯繫中，就看韓的行程如何規畫，韓國瑜也透過友人轉達「一定會來」，要他不用擔心。

鄭世維農曆春節期間積極爭取曝光，除今天與前總統馬英九連跑三重義天宮、先嗇宮外，也跟著新北市長侯友宜到泰山、林口、中和等地寺廟參拜。鄭世維坦言，過年期間民眾不是在家就是出遊，反而缺少機會拜票，加上三重地區多是「出外人」，很多人都回中南部過年，因此他透過陪同侯、馬等人參拜增加曝光，讓更多人認識他。

外界好奇馬英九從年前到年後，兩度為鄭世維站台力挺，鄭世維說，馬前總統擔任台北市長時，他常擔任各種司儀主持工作，跟馬的合作機會蠻多的，日前也到馬前總統的辦公室跟他請益、拍片、拜託他來站台輔選。

媒體追問鄭世維何時會找高雄市長韓國瑜站台，鄭世維表示，他正在跟韓市長聯繫當中，韓市長剛出國回來，現在高雄也有燈會，他有透過高雄市副市長李四川及高雄市的議員，跟韓市長聯繫，就看韓的行程規畫如何，韓市長也有透過友人跟他說，叫他不用擔心，一定會來。