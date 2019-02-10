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影／馬英九三重發福卡 不忘冷笑話 ：發福就請看著辦

2019-02-10 11:13聯合報 記者祁容玉╱即時報導

前總統馬英九今天到三重義天宮參拜祈福，並發放福卡，致詞時不忘發揮冷笑話功力說「福...
前總統馬英九今天到三重義天宮參拜祈福，並發放福卡，致詞時不忘發揮冷笑話功力說「福旺就發財，財旺就發福，要發財還是發福，就請各位看著辦。」記者祁容玉／攝影
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前總統馬英九今天到三重義天宮參拜祈福，並發放福卡，由於今年馬英九福卡背面印的吉祥字，分別有「福、旺、發、財」4種版本，不少馬迷為了集滿4款福卡，過年期間追著馬英九的行程跑，馬英九今天致詞時不忘發揮冷笑話功力說「福旺就發財，財旺就發福，要發財還是發福，就請各位看著辦。」逗得在場民眾大笑。

馬英九過年期間全台跑透透發福卡，今天將到新北市三重義天宮、先嗇宮參拜，同時也為國民黨三重立委補選參選人鄭世維站台，在場媒體喊話問馬英九二度為鄭世維站台，是不是力挺鄭，馬英九還開玩笑，「我就擺脫不了他啊！」

馬英九說，今天來義天宮拜請媽祖婆，保佑台灣風調雨順、國泰民安，媽祖婆聞聲救苦，昨天他跑了6間廟，5間是媽祖廟，台灣人對媽祖的信仰真的沒話說，信徒在1000萬人以上，全世界估計有1億5000萬人信仰媽祖，連太平洋的大溪地也有媽祖廟。

不過馬英九也自嘲，上一次他來義天宮是11年前「真歹勢」，以後來不需要再過11年，現場群眾大喊「每年都來」，而不少來排隊領福卡的馬迷，今年都為了集滿馬英九4款「福、旺、發、財」福袋，跟著馬英九行程跑，今天搶得頭香的黃姓婦人大年初二起就跟著馬英九跑遍北市、桃園，今天又來，馬英九一見到她，開玩笑說，「你老實告訴我、你跟著我多久了？」

馬英九也秀出福卡解釋，這個福卡可以當作杯墊，正面有一隻金豬，寫著「諸事大吉」，後面的吉祥字，有福、旺、發、財，並開玩笑說，「福旺就發財，如果財旺就發福，各位要發財還是發福，請各位看著辦。」

前總統馬英九今天到三重義天宮參拜祈福，並發放福卡，致詞時不忘發揮冷笑話功力說「福...
前總統馬英九今天到三重義天宮參拜祈福，並發放福卡，致詞時不忘發揮冷笑話功力說「福旺就發財，財旺就發福，要發財還是發福，就請各位看著辦。」記者祁容玉／攝影
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