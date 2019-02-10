習近平嗆武統台灣 我軍事將領出身大使這樣回應

2019-02-10 10:27 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



李翔宙。聯合報系資料照 分享 facebook 駐丹麥大使李翔宙目前是蔡政府內唯一出身將領的外交官，他日前在駐地一場新春餐會向當地政要表示，台灣是民主自由國家，中華民國台灣是有主權的國家已108年，樂在和平、對等及有尊嚴方式下與中國大陸進行談判，台灣不會公開挑釁或引發區域衝突。

李翔宙日前受邀參加當地台丹協會金豬年新春聯誼餐會，出席的有丹麥國議長Pia K、丹麥人民黨秘書長等政要。代表處也將餐會影像網貼。

到任新職月餘的李翔宙致詞表示，他到丹麥一個月，對當地感受是風景美麗、人民務實，國家更先進。他願盡最大能耐，促使台灣和丹麥作最好的合作與交流，期待雙赢。

李翔宙表示，近期中國大陸國家主席習近平提到中國大陸不排除使用武力統一台灣。他的談話嚴重威脅台灣，也同樣威脅亞洲區域和平與安全。習近平發表談話後，我們看到許多國際輿論強烈批評習近平的說法，甚至美國國務院也公開反對習近平的說法。

他必須強調，台灣是民主自由國家，中華民國台灣是有主權的國家已108年，樂在和平、對等及有尊嚴方式下與中國大陸進行談判，台灣也不會公開挑釁或引發區域衝突。

李翔宙說，台灣與丹麥同樣追求和平、自由及尊重人權等核心價值，台灣會繼續為世界和平努力奉獻。感謝大家對台灣的支持與協助，也感謝多年來對駐丹麥代表處的友誼與鼓勵。