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孫大千：蔡總統別只出一張嘴 7天國假還勞工吧！

2019-02-10 08:20聯合報 記者林麗玉╱即時報導

國民黨前立委孫大千。記者楊正海／攝影
國民黨前立委孫大千。記者楊正海／攝影
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國民黨研議提案討回7天國定假日。國民黨前立委孫大千今天臉書呼籲蔡英文總統，「政治人物不要再只出一張嘴了。」既然口口聲聲說把勞工放在心中，那麼，請把7天國假還給勞工吧！

國民黨智庫正研議7天國假是否全部或部分恢復，或以增加資淺勞工特休假做為替代，國民黨立法院黨團書記長曾銘宗也表達贊成這個大方向。對此，孫大千也呼籲蔡英文總統「把7天國假還給勞工」。

孫大千提到，蔡總統不是說，「現在是台灣20年來經濟最好的時刻」嗎？既然如此，難道台灣連讓勞工多放七天假的能力都沒有嗎？同時，台灣的GDP年年創造佳績，企業盈餘屢屢登上新高，難道讓勞工多放七天假，台灣的經濟就會垮掉了嗎？

孫表示，工時和產能未必成一個正比關係。有許多例子可以證明，勞工的工作情緒與工作績效息息相關。誰說把7天國家還給勞工，就一定會影響台灣整體的生產力呢？

再說，工業4.0的時代來臨之後，生產模式全面翻轉，未來台灣將只剩下少數的資本家和廣大的勞工兩個階級。

孫認為，這7天假不只是為了現在的勞工爭取的，更是為了讓下一代的子孫能夠享有一個最基本的生活條件和尊嚴。其實，台灣的產業早就應該擺脫過度依賴壓低勞動成本來創造獲利的生產模式。既然，政府口口聲聲說要推動產業升級和轉型，那麼就從「把7天國假還給勞工」開始做起吧！

國民黨孫大千經濟
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