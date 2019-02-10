親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
春節交通一把抓
2020誰來選總統
六都市長拚市政
立委補選第二波
政治
軍事
綜合

華航協商破局 高雄機場今天影響兩航班286人

2019-02-10 00:27聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

華航機師罷工談判破局，高雄機場今天凌晨發布2月10日，華航在高雄機場共飛航26班（出入境各13班），今天取消出境1班、入境1班， 合計取消2班，總計286人。

高雄站指出，出境取消1班，是上午7點45分 CI711馬尼拉 128人，所有旅客改由台北CI703飛馬尼拉。

另外，入境取消1班，是中午12點10分 C7I2馬尼拉158人，另外，原飛香港CI935/936不取消，改ERJ104個座位，不足再簽轉。

華航協商破局，高雄機場今天仍有兩航班次受影響。圖／本報資照片
華航協商破局，高雄機場今天仍有兩航班次受影響。圖／本報資照片
分享

馬尼拉機場華航
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

影／馬氏幽默來一發 祝福「大賺錢、賺大錢、錢大賺」

2019-02-09 18:29

筆戰網紅暴紅 財政部正妹小編：很有成就感

2019-02-09 20:54

民進黨創黨十八人黃爾璇辭世 總統至感不捨與哀悼

2019-02-09 22:08

柯建銘：虐童酒駕預告罷工 三案擬列優先法案

2019-02-09 17:18

中正紀念堂轉型 林萬億：3月前召開跨機關會議

2019-02-09 14:56

馬英九新港奉天宮發祈福卡 台語致詞祝大家賺大錢

2019-02-09 14:46

蔡英文馬英九同場不同日 嘉義市文財殿尬人氣

2019-02-09 14:29

馬英九出考題發紅包 問媽祖幾歲

2019-02-09 13:59

民進黨戰鬥團隊年後就定位 4成幹部來自民間

2019-02-09 13:46

時力新任黨主席選舉延至15日 邱顯智呼聲高

2019-02-09 12:55

教廷達托索總主教再度訪台 外交部表示歡迎

2019-02-09 11:54

九合一選舉政治獻金 監察院：25日前完成申報

2019-02-09 10:39

馬英九「化身」馬老師 台中發紅包先問媽祖幾歲

2019-02-09 10:17

鼓勵運動選手不刪體育署預算 立院說到做到

2019-02-09 09:33

讚台灣小吃多 英副代表最愛胡椒餅和蔥油餅

2019-02-09 09:24

不分區藍委規劃轉戰區域 挑戰大

2019-02-09 09:05

蘇揆福袋誤植年分 馬英九手寫福卡「保證沒錯」

2019-02-08 22:54

屢受中國打壓 Kolas：台紐原民血脈相連的感情切不斷

2019-02-08 20:58

陳其邁選後人氣更旺 邁粉排隊1公里長搶福袋

2019-02-08 20:53

薩爾瓦多總統當選人評估與中建交 外交部持續關注

2019-02-08 19:11

柯文哲與網紅錄節目 一小時吸引近三萬人觀看

2019-02-08 18:34

蔡英文拜年行程最後一站到新竹 微笑發福袋展親切

2019-02-08 15:45

影／朱立倫學麻將自況天聽 吳敦義：我統統沒有意見

2019-02-08 15:24

人氣旺！馬英九東隆宮發福卡 馬迷從北追到南

2019-02-08 15:08

薩國傳將重新評估和陸關係 外交部表示將持續關注

2019-02-08 14:17

蔡英文拱天宮發福袋 71歲嬤清晨5點排隊搶頭香

2019-02-08 13:37

衝衝衝紅包袋年份誤植 Kolas：很抱歉！以後會注意

2019-02-08 12:53

我與薩爾瓦多外交現轉機？傳總統當選人將評估對中關係

2019-02-08 12:29

雅思網頁矮化台灣 英議員聯名要求改正

2019-02-08 11:33

叫他第一名！豐原成衣商年年搶頭香 領走17個總統紅包

2019-02-08 11:30

蔡英文鎮瀾宮發紅包 期貨男嗆聲被抬走

2019-02-08 10:52

中國施壓 薛瑞福重申台灣關係法對台軍售

2019-02-08 09:20

初四來領福袋福卡 蔡英文、馬英九行程看這

2019-02-08 08:50

祈福強碰 蔡英文、吳敦義鹿港拚人氣

2019-02-07 22:57

跑27家宮廟 柯文哲：操之在己掌握好剩下交給老天爺

2019-02-07 19:33

吳敦義支持彰化發展風電 認為比燒煤炭、天然氣好

2019-02-07 17:55

影／蔡英文鹿港發福袋 兩男子被維安人員架走

2019-02-07 17:07

蔡英文享庶民海鮮料理 驚豔推薦「情人的眼淚」

2019-02-07 16:47

馬英九新年希望：兩岸關係和平繁榮 民眾賺大錢

2019-02-07 16:02
看更多

熱門文章

記者直擊／凌晨1點 我還塞在國道上

2019-02-09 03:08

國運籤抽不出 孫大千要有意角逐總統者想五個問題

2019-02-09 10:13

春節拚人氣 謝龍介做這事網友讚爆

2019-02-09 15:38

高雄愛河燈會今起12天 金銀河點亮河岸注意交管

2019-02-09 08:53

不斷更新／國5北上紫爆 國1大雅-豐原車速22公里

2019-02-09 14:30

蔡英文馬英九同場不同日 嘉義市文財殿尬人氣

2019-02-09 14:29

出國度假練龜息大法 韓國瑜：現在重新上山打老虎

2019-02-09 21:30

鹿耳門天后宮國運籤 今年運勢中下行事要小心

2019-02-09 12:13

韓國瑜過年出國度假被罵翻 朱立倫：該休息時要休息

2019-02-09 12:40

朱立倫新手打牌就胡牌是真是假？ 幕僚一句話洩底了

2019-02-09 12:12

交流道沒塞車還要儀控 民眾怨浪費時間

2019-02-09 13:34

再選一次！ 馬英九朝天宮前發福卡人氣超旺

2019-02-09 17:21

民進黨創黨十八人黃爾璇辭世 總統至感不捨與哀悼

2019-02-09 22:08

參選2020總統因緣到了？ 王金平：應該不出一個月

2019-02-09 11:36

筆戰網紅暴紅 財政部正妹小編：很有成就感

2019-02-09 20:54

中正紀念堂轉型 林萬億：3月前召開跨機關會議

2019-02-09 14:56

不分區藍委規劃轉戰區域 挑戰大

2019-02-09 09:05

小客車追撞 國道上午2起車禍嚴重回堵

2019-02-09 12:42

影／民怨明明沒塞還要儀控 高公局：提前因應

2019-02-09 11:11

周錫瑋陪柯呈枋鹿港拜票 憶兒時

2019-02-09 17:39

春節收假 國道北上至少多花兩小時

2019-02-09 09:20

馬英九「化身」馬老師 台中發紅包先問媽祖幾歲

2019-02-09 10:17

民進黨戰鬥團隊年後就定位 4成幹部來自民間

2019-02-09 13:46

要收假了 高公局預判這些路段明天會塞車

2019-02-09 19:45

柯建銘：虐童酒駕預告罷工 三案擬列優先法案

2019-02-09 17:18

讚台灣小吃多 英副代表最愛胡椒餅和蔥油餅

2019-02-09 09:24

影／馬氏幽默來一發 祝福「大賺錢、賺大錢、錢大賺」

2019-02-09 18:29

公投過了卻擺爛 黃士修：二部曲要逼迫政府面對問題

2019-02-09 22:18

時力新任黨主席選舉延至15日 邱顯智呼聲高

2019-02-09 12:55

東吳政治系事件蒙塵 黃爾璇生前遺憾未還公道

2019-02-09 22:02

影片／國軍CH-47直升機再出動 撲救南投森林大火

2019-02-09 19:23

路段車道縮減 省道台9線南迴公路南下也塞

2019-02-09 11:10

馬英九新港奉天宮發祈福卡 台語致詞祝大家賺大錢

2019-02-09 14:46

澎湖機場出現返台人潮 補位調度加班機

2019-02-09 13:19

準備收假！雪隧北上路段回堵6.5公里

2019-02-09 11:58

高市上午北上車行順暢 晚上愛河燈會周邊可能塞爆

2019-02-09 11:45

鼓勵運動選手不刪體育署預算 立院說到做到

2019-02-09 09:33

馬英九出考題發紅包 問媽祖幾歲

2019-02-09 13:59

何時宣布參選總統？ 王金平：應該不出1個月

2019-02-09 13:59

民進黨創黨秘書長黃爾璇逝世 蔡總統哀悼不捨

2019-02-09 21:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top