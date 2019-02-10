華航協商破局 高雄機場今天影響兩航班286人

相關新聞
影／馬氏幽默來一發 祝福「大賺錢、賺大錢、錢大賺」2019-02-09 18:29
筆戰網紅暴紅 財政部正妹小編：很有成就感2019-02-09 20:54
民進黨創黨十八人黃爾璇辭世 總統至感不捨與哀悼2019-02-09 22:08
柯建銘：虐童酒駕預告罷工 三案擬列優先法案2019-02-09 17:18
中正紀念堂轉型 林萬億：3月前召開跨機關會議2019-02-09 14:56
馬英九新港奉天宮發祈福卡 台語致詞祝大家賺大錢2019-02-09 14:46
蔡英文馬英九同場不同日 嘉義市文財殿尬人氣2019-02-09 14:29
馬英九出考題發紅包 問媽祖幾歲2019-02-09 13:59
民進黨戰鬥團隊年後就定位 4成幹部來自民間2019-02-09 13:46
時力新任黨主席選舉延至15日 邱顯智呼聲高2019-02-09 12:55
教廷達托索總主教再度訪台 外交部表示歡迎2019-02-09 11:54
九合一選舉政治獻金 監察院：25日前完成申報2019-02-09 10:39
馬英九「化身」馬老師 台中發紅包先問媽祖幾歲2019-02-09 10:17
鼓勵運動選手不刪體育署預算 立院說到做到2019-02-09 09:33
讚台灣小吃多 英副代表最愛胡椒餅和蔥油餅2019-02-09 09:24
不分區藍委規劃轉戰區域 挑戰大2019-02-09 09:05
蘇揆福袋誤植年分 馬英九手寫福卡「保證沒錯」2019-02-08 22:54
屢受中國打壓 Kolas：台紐原民血脈相連的感情切不斷2019-02-08 20:58
陳其邁選後人氣更旺 邁粉排隊1公里長搶福袋2019-02-08 20:53
薩爾瓦多總統當選人評估與中建交 外交部持續關注2019-02-08 19:11
柯文哲與網紅錄節目 一小時吸引近三萬人觀看2019-02-08 18:34
蔡英文拜年行程最後一站到新竹 微笑發福袋展親切2019-02-08 15:45
影／朱立倫學麻將自況天聽 吳敦義：我統統沒有意見2019-02-08 15:24
人氣旺！馬英九東隆宮發福卡 馬迷從北追到南2019-02-08 15:08
薩國傳將重新評估和陸關係 外交部表示將持續關注2019-02-08 14:17
蔡英文拱天宮發福袋 71歲嬤清晨5點排隊搶頭香2019-02-08 13:37
衝衝衝紅包袋年份誤植 Kolas：很抱歉！以後會注意2019-02-08 12:53
我與薩爾瓦多外交現轉機？傳總統當選人將評估對中關係2019-02-08 12:29
雅思網頁矮化台灣 英議員聯名要求改正2019-02-08 11:33
叫他第一名！豐原成衣商年年搶頭香 領走17個總統紅包2019-02-08 11:30
蔡英文鎮瀾宮發紅包 期貨男嗆聲被抬走2019-02-08 10:52
中國施壓 薛瑞福重申台灣關係法對台軍售2019-02-08 09:20
初四來領福袋福卡 蔡英文、馬英九行程看這2019-02-08 08:50
祈福強碰 蔡英文、吳敦義鹿港拚人氣2019-02-07 22:57
跑27家宮廟 柯文哲：操之在己掌握好剩下交給老天爺2019-02-07 19:33
吳敦義支持彰化發展風電 認為比燒煤炭、天然氣好2019-02-07 17:55
影／蔡英文鹿港發福袋 兩男子被維安人員架走2019-02-07 17:07
蔡英文享庶民海鮮料理 驚豔推薦「情人的眼淚」2019-02-07 16:47
馬英九新年希望：兩岸關係和平繁榮 民眾賺大錢2019-02-07 16:02
熱門文章
記者直擊／凌晨1點 我還塞在國道上2019-02-09 03:08
國運籤抽不出 孫大千要有意角逐總統者想五個問題2019-02-09 10:13
春節拚人氣 謝龍介做這事網友讚爆2019-02-09 15:38
高雄愛河燈會今起12天 金銀河點亮河岸注意交管2019-02-09 08:53
不斷更新／國5北上紫爆 國1大雅-豐原車速22公里2019-02-09 14:30
蔡英文馬英九同場不同日 嘉義市文財殿尬人氣2019-02-09 14:29
出國度假練龜息大法 韓國瑜：現在重新上山打老虎2019-02-09 21:30
鹿耳門天后宮國運籤 今年運勢中下行事要小心2019-02-09 12:13
韓國瑜過年出國度假被罵翻 朱立倫：該休息時要休息2019-02-09 12:40
朱立倫新手打牌就胡牌是真是假？ 幕僚一句話洩底了2019-02-09 12:12
交流道沒塞車還要儀控 民眾怨浪費時間2019-02-09 13:34
再選一次！ 馬英九朝天宮前發福卡人氣超旺2019-02-09 17:21
民進黨創黨十八人黃爾璇辭世 總統至感不捨與哀悼2019-02-09 22:08
參選2020總統因緣到了？ 王金平：應該不出一個月2019-02-09 11:36
筆戰網紅暴紅 財政部正妹小編：很有成就感2019-02-09 20:54
中正紀念堂轉型 林萬億：3月前召開跨機關會議2019-02-09 14:56
不分區藍委規劃轉戰區域 挑戰大2019-02-09 09:05
小客車追撞 國道上午2起車禍嚴重回堵2019-02-09 12:42
影／民怨明明沒塞還要儀控 高公局：提前因應2019-02-09 11:11
周錫瑋陪柯呈枋鹿港拜票 憶兒時2019-02-09 17:39
春節收假 國道北上至少多花兩小時2019-02-09 09:20
馬英九「化身」馬老師 台中發紅包先問媽祖幾歲2019-02-09 10:17
民進黨戰鬥團隊年後就定位 4成幹部來自民間2019-02-09 13:46
要收假了 高公局預判這些路段明天會塞車2019-02-09 19:45
柯建銘：虐童酒駕預告罷工 三案擬列優先法案2019-02-09 17:18
讚台灣小吃多 英副代表最愛胡椒餅和蔥油餅2019-02-09 09:24
影／馬氏幽默來一發 祝福「大賺錢、賺大錢、錢大賺」2019-02-09 18:29
公投過了卻擺爛 黃士修：二部曲要逼迫政府面對問題2019-02-09 22:18
時力新任黨主席選舉延至15日 邱顯智呼聲高2019-02-09 12:55
東吳政治系事件蒙塵 黃爾璇生前遺憾未還公道2019-02-09 22:02
影片／國軍CH-47直升機再出動 撲救南投森林大火2019-02-09 19:23
路段車道縮減 省道台9線南迴公路南下也塞2019-02-09 11:10
馬英九新港奉天宮發祈福卡 台語致詞祝大家賺大錢2019-02-09 14:46
澎湖機場出現返台人潮 補位調度加班機2019-02-09 13:19
準備收假！雪隧北上路段回堵6.5公里2019-02-09 11:58
高市上午北上車行順暢 晚上愛河燈會周邊可能塞爆2019-02-09 11:45
鼓勵運動選手不刪體育署預算 立院說到做到2019-02-09 09:33
馬英九出考題發紅包 問媽祖幾歲2019-02-09 13:59
何時宣布參選總統？ 王金平：應該不出1個月2019-02-09 13:59
民進黨創黨秘書長黃爾璇逝世 蔡總統哀悼不捨2019-02-09 21:52
留言