民進黨創黨十八人黃爾璇辭世 總統至感不捨與哀悼

2019-02-09 22:08 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



民進黨創黨十八人，總統府國策顧問黃爾璇今天辭世，總統府發言人張惇涵稍早表示，黃爾璇國策顧問從學界到政界，從大學教授到民進黨創黨第一任秘書長，不畏戒嚴時期的威權打壓，一生堅持民主自由與台灣的主體意識，不僅是台灣政治學界的民主導師，更是國家民主轉型的重要推手。

張惇涵說，蔡英文總統得知黃爾璇的辭世，至感不捨與哀悼，蔡總統也堅信，黃國策顧問這份對民主的堅持，所有台灣人將會繼續傳承下去。