衝聲量！財金部會 也在瘋臉書

負責財政部臉書粉絲專頁的小編「馬卡龍女孩」。 圖／取自財政部臉書粉絲專頁 分享 facebook

蘇內閣由閣揆蘇貞昌帶頭，透過臉書等社群網路，透過活潑的方式加強與民眾的溝通。政策艱澀難懂的財金部會，也努力經營各自的臉書粉絲專頁，財政部派小編、中央銀行由碩博士上陣、經濟部則是透過三大載具對外溝通政策，以在第一時間讓民眾了解政策、澄清謠言。

財政部自認很難經營好臉書，因此有計畫地編列預算、招兵買馬，從國營銀行借調兩位八年級的行員，組成「馬卡龍女孩」來當專職小編，日前因回嗆有「宅神」稱號的朱學恆而暴紅。馬卡龍女孩笑說，「確實很有成就感」。

馬卡龍女孩表示，她們從去年十月開始發想、規畫，一人負責文案，一人負責美工，但稅務及美工都不是她們的專長，必須和財政部各單位配合，在網路用語的使用上有時會被官員打槍，「有點小小挫折的感覺」。

暴紅之後，馬卡龍女孩的壓力更大，必須不斷創新，用更簡單、生動的方式傳達政策。最近跟上了直播潮流，請財長蘇建榮拍影片，馬卡龍女孩說，蘇建榮配合度很高，唯一的要求是「不要讓他變成網紅」。不過，必須影片紅、但唯一主角不紅，難度頗高。

央行職員學歷之高在各部會中數一數二，有一半都是碩、博士，因沒有編預算，而且只有自己最熟悉自己的業務，決定由各單位自己出馬發臉書，從發想、設計到製作圖卡都自己來。

央行官員表示，央行粉絲專頁上月開張以來，各單位努力用最淺顯的方式說明各自的業務，雖然因為業務性質較專業，追蹤按讚數不高，但貼文不僅圖文並茂，也用簡單的語言解釋政策，確是誠意十足。

金管會和央行一樣沒有臉書經營預算，對於財政部找正妹小編，金管會主委顧立雄說，會先用既有人力來做小編的工作，製作懶人包「操兵一下」。若被大家嫌棄，再研擬要不要也找個專業小編。他打趣說，財政部找馬卡龍女孩來當小編，那金管會就找「棉花糖男孩」好了。

一樣是財經部會，經濟部經營社群的時間早、陣仗也不小。經濟部四年前便成立新媒體小組，最初只有三位公務員，後透過與資策會的合作計畫，已成為八人團隊，小組有三個溝通載具，包括Facebook、LINE@以及「經新聞」自媒體，社群媒體經營訴求快速讓民眾了解政策，並藉此蒐集社會輿情，「經新聞」自媒體則是「轉化」艱澀難懂的新聞稿，讓民眾看懂經濟部轄下業務訊息。