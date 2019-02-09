陳學聖不信交通部管不動華航 要鄭文燦快救援

2019-02-09 21:34 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



立法委員陳學聖今晚指出，華航機師春節罷工，航班大亂，旅客怨氣連連，好心情全沒了，小英總統、蘇貞昌內閣更是顏面無光。但他說，「要我承認交通部管不動華航，我實在不相信」。

陳學聖表示，社會上也有這樣的看法，他認為華航董事長何煖軒除了鄭文燦，在民進黨沒有其他後台，現外界都說桃園幫掌握了航空界，華航董事長何煖軒是前桃捷董事長、桃機公司現任董座王明德是前桃園市副市長，都來自桃園市府團隊，桃勤公司今年1月24日換董事長，新任董座郭榮宗也是桃園人、前立委，顯見鄭文燦的影響力有多大，希望這是正向的。

陳學聖強調，已經上市多年的華航不論怎麼對外說如何民營化，其實真正的老闆只有一個，就是政府。他認為，說華航董事長何煖軒有多硬，別騙人了，看看2017年7月，何煖軒請美國波音公司如何高規格接待鄭文燦出訪美國，就知道要解決華航機師罷工爭議，「關鍵的人，很清楚知道是誰了」。