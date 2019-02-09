影／馬氏幽默來一發 祝福「大賺錢、賺大錢、錢大賺」

2019-02-09 18:29 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



前總統馬英九今天下午5點多到台中大甲鎮瀾宮參拜祈福，並發送過年福卡。卸下總統身分的馬英九人氣依然超高，現場擠得水洩不通，領紅包的排隊人龍更綿延百餘公尺，馬英九也親切與每一位民眾握手道喜，不少人直呼「終於看到本尊了」、「馬總統好帥」。