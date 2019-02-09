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影／馬氏幽默來一發 祝福「大賺錢、賺大錢、錢大賺」

2019-02-09 18:29聯合報 記者余采瀅╱即時報導

前總統馬英九今天下午5點多到台中大甲鎮瀾宮參拜祈福，並發送過年福卡。卸下總統身分的馬英九人氣依然超高，現場擠得水洩不通，領紅包的排隊人龍更綿延百餘公尺，馬英九也親切與每一位民眾握手道喜，不少人直呼「終於看到本尊了」、「馬總統好帥」。

馬英九參拜後步出大殿，在廣場前向眾人拜年，他說，祝福中華民國國運昌隆、全國人民安居樂業，兩岸關係和平繁榮，每一位民眾都能「大賺錢、還沒結束、賺大錢、還沒結束、錢大賺、結束了」，展現馬氏幽默，逗樂現場民眾哄堂大笑。

前總統馬英九今天下午5點多到台中大甲鎮瀾宮參拜祈福，並發送過年福卡。記者余采瀅／...
前總統馬英九今天下午5點多到台中大甲鎮瀾宮參拜祈福，並發送過年福卡。記者余采瀅／攝影
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前總統馬英九今天下午5點多到台中大甲鎮瀾宮參拜祈福，並發送過年福卡，現場擠得水洩...
前總統馬英九今天下午5點多到台中大甲鎮瀾宮參拜祈福，並發送過年福卡，現場擠得水洩不通。記者余采瀅／攝影
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前總統馬英九今天下午5點多到台中大甲鎮瀾宮參拜祈福，並發送過年福卡。記者余采瀅／...
前總統馬英九今天下午5點多到台中大甲鎮瀾宮參拜祈福，並發送過年福卡。記者余采瀅／攝影
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馬英九拜年紅包
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