華航罷工影響旅客 立委建議：修訂「罷工預告期」

2019-02-09 18:15 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



華航機師勞資爭議所引發的罷工事件，影響到許多出國的旅客。對此，時代力量立委徐永明今臉書發文指出，罷工不會只有皆輸，建立制度降低消費者「不便」，遊戲規則未來可以更加明確化，修訂「罷工預告期」的討論可以是立法院新會期的第一步。

徐永明表示，罷工不會只有皆輸，建立制度降低消費者「不便」，行政部門責無旁貸。華航勞資協商破裂所引發的機師罷工，讓不少航班延遲取消，打亂旅客行程安排，修法訂定「罷工預告期」的聲浪湧現。

徐永明指出，其實不少國家都有「罷工預告期」的規定，前兩年去英國倫敦時遇到地鐵罷工觀察到，除了要提早預告罷工外，倫敦市長更要負起責任，刊登廣告提醒民眾，包括罷工影響時段、班次以及車站，將相關訊息都交代清楚，盡量降低消費者的不便，在勞資爭議中維護民眾的權益。

徐永明說，工會也不用擔憂有「罷工預告期」，就會降低與資方談判的籌碼。畢竟公司是勞資雙方共有，資方若無法理性思考提升勞動條件的必要性，導致罷工不斷、服務品質降低，甚至伴隨罷工，所揭露的機師過勞、飛安疑慮，消費者最後對該公司信譽大打折扣，華航董事長還敢硬幹下去嗎？