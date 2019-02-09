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馬英九新港奉天宮發祈福卡 台語致詞祝大家賺大錢

2019-02-09 14:46聯合報 記者魯永明╱即時報導

前總統馬英九今天下午第三度到供奉開台媽祖的嘉義縣新港鄉奉天宮，參拜媽祖，發送祈福卡，馬人氣不減，人潮大排長龍領祈福卡，奉天宮將舉辦環島騎乘護台活動，奉天宮顧問、國寶級書法大師陳岳山書寫墨寶「馨護台灣、騎島平安」 ，陳大師與董事長何達煌、馬英九，開心地一起拿墨寶宣傳合照，何達煌邀請馬參加環島騎乘活動。

馬英九下午1點抵達奉天宮，大批進香客爭相與馬握手，接著由董事長何達煌夫婦等陪同，向媽祖焚香祭拜，行三獻禮，廟方隆重敲鐘擂鼓，歡迎馬前總統上香，馬英九說，奉天宮司儀在他行三獻禮時，各誦念祝福語，他過去參觀奉天宮，導覽人員解說媽祖歲數，讓他印象深刻，顯示奉天宮博學有學問。

馬英九全程用台語致詞，祝願國泰民安，風調雨順，兩岸關係和平繁榮發展，他說「祝福大家大賺錢，賺大錢，錢大賺！」獲得大家熱烈掌聲。

何達煌說，馬前總統曾在2008及2013年到奉天宮，今天第三次也是卸任總統第一次，馬前總統任內兩岸和平發展關係好，現在兩岸關係氣氛就不如過去。

馬英九發送祈福卡，大批民眾守候領取，排最先是一對住六腳鄉兄弟檔黃竺安及黃正杰，分別就讀大學及高三，他們等候2小時領取馬英九祈福卡，馬英九熱情與民眾互動，發送半個多小時，臨去還拿麥克風祝福大家「後會有期!」。

蔡英文年初二到奉天宮，馬英九年初五到，現任總統及前任總統分別發送福袋及祈福卡，拚人氣拚場，許多民眾開心拿到兩人福袋及祈福卡。奉天宮過年後規劃環台8天7夜騎單車祈福活動，行程包括離島澎湖及綠島，廟方趁馬英九到來宣傳。

前總統馬英九下午到的嘉義縣新港鄉奉天宮，參拜媽祖，發送祈福卡，馬人氣不減，人潮大...
前總統馬英九下午到的嘉義縣新港鄉奉天宮，參拜媽祖，發送祈福卡，馬人氣不減，人潮大排長龍領祈福卡。記者魯永明／攝影
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前總統馬英九(右三)下午到嘉義縣新港鄉奉天宮，參拜媽祖，發送祈福卡，奉天宮將舉辦...
前總統馬英九(右三)下午到嘉義縣新港鄉奉天宮，參拜媽祖，發送祈福卡，奉天宮將舉辦環島騎乘護台活動，奉天宮顧問、國寶級書法大師陳岳山(左三)書寫墨寶「馨護台灣、騎島平安」 ，陳大師與董事長何達煌及馬英九，開心地一起拿墨寶宣傳合照。記者魯永明／攝影
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前總統馬英九下午到嘉義縣新港鄉奉天宮，參拜媽祖，發送祈福卡，馬人氣不減，人潮大排...
前總統馬英九下午到嘉義縣新港鄉奉天宮，參拜媽祖，發送祈福卡，馬人氣不減，人潮大排長龍領祈福卡。記者魯永明／攝影
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前總統馬英九下午到供奉開台媽祖的嘉義縣新港鄉奉天宮，參拜媽祖，添香油錢由董事長何...
前總統馬英九下午到供奉開台媽祖的嘉義縣新港鄉奉天宮，參拜媽祖，添香油錢由董事長何達煌(左二)夫婦代接受。記者魯永明／攝影
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前總統馬英九下午到嘉義縣新港鄉奉天宮，參拜媽祖，發送祈福卡，馬人氣不減，人潮大排...
前總統馬英九下午到嘉義縣新港鄉奉天宮，參拜媽祖，發送祈福卡，馬人氣不減，人潮大排長龍領祈福卡，與排最先是一對住六腳鄉兄弟檔黃竺安及黃正杰合照。記者魯永明／攝影
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奉天宮馬英九媽祖
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