蔡英文馬英九同場不同日 嘉義市文財殿尬人氣

2019-02-09 14:29 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



總統蔡英文大年初二到文財殿發紅包，前總統馬英九今天也抵達嘉義市文財殿發福卡，兩人互有尬場的意謂，廟方也想不透怎麼兩人不約而同前後抵達，猜測是希望國人今年安居樂業，有錢賺。

有民眾為了馬英九的福卡早上6點就來排隊，排隊人龍綿延數公尺，馬英九準備了1千個福卡，不到一小時即索取完畢；馬英九盼望今年台灣風調雨順、國泰民安，祝福國人「大賺錢、賺大錢、錢大賺」。

嘉義市長黃敏惠年初二陪同蔡英文，今天陪同馬英九，藍綠政治不約而同到嘉義市祈福，黃敏惠表示，和蔡總統曾是立法院同事（立委），和馬前總統有聯絡來嘉義也是盡地主之誼，一起為民祈福國泰民安，也與市民共享新春的喜悅。

巧合的是，蔡英文年初二發紅包行程為從北往南，雲林縣北港朝天宮、嘉義縣新港奉天宮到嘉義市文財殿，馬英九則是由南往北，從嘉義市文財殿、嘉義縣新港奉天宮到雲林縣北港朝天宮，兩人不同日卻同場，互別苗頭。